Yurttaşın derdi ne Saray ne anlatıyor

MetroPOLL Araştırma tarafından aylık hazırlanan Türkiye’nin Nabzı anketinin en çarpıcı sonucunu şirketin kurucusu Özer Sencer sosyal medya hesabından paylaştı. Ankete katılanlara iletilen “Türkiye’nin En Önemli Sorunu nedir” sorusuna verilen yanıtlar aslında ülkenin temel gündemi ile AKP’nin gündemi arasındaki uçurumu da ortaya koydu.





Yaklaşık 14 aylık tabloyu ortaya koyan anketin özellikle son bir yılı çok çarpıcı. Yurttaşlar korona virüs salgınını 14 aylık dönemde sadece 2020 yılının Mart ve Nisan aylarında Türkiye’nin en önemli sorunu olarak gördü. Mart ayında katılımcıların yüzde 51’i en önemli sorun ‘salgın’ derken Nisan’da bu rakam yüzde 39’lara kadar indi. Ondan sonrada sürekli aşağıya doğru inerken ekonomik kriz ve işsizlik birinci ve ikinci sırayı hiç bırakmadı.





MetroPOLL’un araştırmasına göre Ekim 2020-Nisan 2021arasında yapılan tüm kamuoyu yoklamalarında ekonomik kriz ve işsizliği birinci sıraya koyanların ortanı yüzde 60’ın altına hiç düşmedi. Ekonomik kriz yüzde 40-50 aralığındayken işsizlik de 10-15 arasında gidip geldi. Ölümlerin tavan yaptığı vaka rekorlarının kırıldığı aylarda bile bu durum değişmedi. Pandemiyi en önemli sorun olarak görenlerin oranı yüzde 10 civarında kaldı.





Türkiye’nin en önemli sorunu eğitim diyenlerin oranı yüzde 3’te kalırken bir başka soruya verilen yanıt ise çok ilginç bir başka sonucu da ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 5’i Türkiye’nin en önemli sorununun iktidarın başarısız yönetimini olduğunu düşünüyor.





İKTİDARIN GÜNDEMİ BAŞKA





Bu tarih aralığında iktidarın sürekli gündeme taşıdığı ve tüm propagandasını onun üzerine inşa ettiği iki konu var. Birincisi terör, ikincisi de dış güçlerin müdahalesi. Onlarca olayda bu iki argüman günlerce yandaş kanallarda tartışıldı durdu. Erdoğan özel oturumlar yaptı. Yunanistan, Mısır, Suriye, Fransa, ABD, Almanya gibi ülkeler sırayla dış güçler kategorisine konularak hedef yapıldı. Bu ülkeler bazen borsaya, bazen dövize hatta bazen de aşı tedarikine müdahale etmekle suçlandı. Diğer kullanışlı bir başka argüman da terör oldu. HDP’ye yapılan operasyonların dışında ülkede tüm muhalif güçler bir şekilde terörist faaliyet yapmakla suçlanarak kriminalize edilmeye çalışıldı.





Kamuoyu yoklamaları AKP iktidarının bu konuda başarılı olamadığını gösteriyor. Terör sorunun Türkiye’de birinci sıraya yazanların ortalaması yüzde 3’lerde kaldı. Nisan 2021’de bu oran yüzde 0,7’ye kadar geriledi. Yaşanan olumsuzluklardan dış güçleri sorumlu tutanların oranı ise yüzde 1 civarında. Bu rakamlar da gösteriyor ki AKP iktidarı ve Erdoğan ne yaparlarsa yapsın gündemi belirleme şansına ulaşamadı.





TEK ANKET BU DEĞİL





Bu sonuçlara sadece MetroPOLL ulaşmadı. San aylarda yapılan tüm kamuoyu yoklamalarında benzer bir sonuç çıkıyor. Ülkenin yüzde 70’ini AKP iktidarının uygulamalarının sonucu olan ekonomik krizi, işsizliği ve salgını temel sorun olarak görüyor. Yine farklı sorulara verilen yanıtlarda yüzde 70’i göstermesi tesadüf olmasa gerek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini sorunun kaynağı olarak görenler, AKP’yi ekonomik ve sağlık politikalarında başarısı bulanlarında oranı yüzde 70 civarınca. Tüm bu anketler de gösteriyor ki Cumhur İttifakı’nın toplam oy oranı yüzde 30’lara kadar geriledi. İttifak içinde yaşanan bu gerilimin de asıl kaynağı çatırdamaya başlayan iktidarı görmeleri.







