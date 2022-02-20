Samanyolu Haber /Gündem / Yusuf Bekmezci Hizmet Hareketi ve Hocaefendi'yi anlatıyor /20 Şubat 2022 14:36

Yusuf Bekmezci Hizmet Hareketi ve Hocaefendi'yi anlatıyor

Yusuf Bekmezci'nin 2014 yılında Irmak TV'de yayınlanan röportajı, yoğun bakımda vefat etmesinin ardından bir kez daha gündeme geldi. Bekmezci o röportajında Hizmet Hareketi'ni ve Hocaefendi ile tanışmasını anlatmıştı.

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Ağır hastalıkları ve 'cezaevinde kalamaz' raporuna rağmen tahliye edilmeyen, ardından yoğun bakımdaki hasta yatağında hayat mücadelesi sona eren Yusuf Bekmezci, yıllar önce verdiği röportajla yeniden gündeme geldi. Bekmezci Irmak TV'de 2014'te yayınlanan röportajında Hizmet Hareketi ve Hocaefendi ile tanışmasını ilk günkü heyecanıyla anlatmıştı.    

Irmak TV'deki 'Geçmişten İzler' programında Yusuf Bekmezci'nin konuk olduğu program "Onlar; kimsenin olmadığı dönemlerde, kollarını alabildiğine açarak kucakladılar. Onlar; henüz yazılmamış bir destanın ilk kahramanları oldular. Onlar; duruşlarıyla vakur, bakışlarıyla mütevazı, kutlu bir davanın mahcup öncüleriydiler. Şimdi her biri, Anadolu'nun bir başka köşesinde, hizmet ettikleri mefkûrenin çağlamasını izliyorlar. Geçmişten İzler, büyük bir davanın ilk kahraman ve şahitlerini ekrana taşıyor" cümleleriyle Youtube'de yayına verilmişti. İşte Yusuf Bekmezci'nin o röportajı:

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