Yusuf Kerim bir kez daha annesinden ayrı düştü

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören 4. evre Ewing Sarkom kanser hastası Yusuf Kerim Sayın (6) için sosyal medyadan yapılan yoğun çağrılar üzerine anne Gülten Sayın’a cezaevinden izin verilmişti.







Yusuf Kerim’e hastaneden ev izni verilmesi sebebiyle Sakarya’ya döndüklerini belirten baba Süleyman Sayın, eşi Gülten Sayın’ın da yeniden cezaevine gönderildiğini söyledi. Tedavi sürecinde eşinin Yusuf Kerim’in yanında olması için infaz erteleme isteyen Süleyman Sayın Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:





‘‘Yusuf Kerim hastaneden ev iznine çıkarıldığından anne ile olan görüşmesi sona erdi.Bizde Sakarya’ya dönmek zorunda kaldık.Annesine tedavi süresince infaz erteleme verilsin’’



