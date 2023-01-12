Samanyolu Haber /Gündem / Yusuf Kerim Leman'ın kapağında: "Yusuf annesine kavuşsun!" /12 Ocak 2023 01:19

Yusuf Kerim Leman'ın kapağında: "Yusuf annesine kavuşsun!"

Mizah dergisi LeMan, bu hafta kapağına annesinden koparılan kanser hastası 6 yaşındaki Yusuf Kerim'i taşıdı. Dergi, "Yusuf annesine kavuşsun" mesajıyla yayınlandı.

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Mizah ve karikatür dergisi LeMan, 6 yaşında kansere yakalanan ve annesi cezaevinde olan Yusuf Kerim Sayın’ı kapağına taşıdı. Yusuf Kerim’in annesinin infazının ertelenmesi isteyen LeMan dergisi ‘‘Yusuf annesine kavuşsun’’ dedi.

YUSUF KERİM, TEHLİKELİ BİR KANSER TÜRÜNE KARŞI MÜCADELE EDİYOR
6 yaşındaki Yusuf Kerim Sayın tehlikeli bir kanser türü olan Ewing Sarkom hastalığına yakalandı. Doktorların iyileşmesi için yüzde 20 şans tanıdığı Yusuf Kerim İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görürken annesi Gülten Sayın Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasının Yargıtay’ın onaması üzerine 16 Aralık’ta tutuklanarak Sakarya Ferizli Cezaevi’ne gönderilmişti.


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