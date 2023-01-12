Mizah ve karikatür dergisi LeMan, 6 yaşında kansere yakalanan ve annesi cezaevinde olan Yusuf Kerim Sayın’ı kapağına taşıdı. Yusuf Kerim’in annesinin infazının ertelenmesi isteyen LeMan dergisi ‘‘Yusuf annesine kavuşsun’’ dedi.







YUSUF KERİM, TEHLİKELİ BİR KANSER TÜRÜNE KARŞI MÜCADELE EDİYOR

6 yaşındaki Yusuf Kerim Sayın tehlikeli bir kanser türü olan Ewing Sarkom hastalığına yakalandı. Doktorların iyileşmesi için yüzde 20 şans tanıdığı Yusuf Kerim İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görürken annesi Gülten Sayın Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasının Yargıtay’ın onaması üzerine 16 Aralık’ta tutuklanarak Sakarya Ferizli Cezaevi’ne gönderilmişti.







