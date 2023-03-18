Yusuf Kerim: Ömer amca vekilliği bırakma, çocuklara annelerini kim getirecek?





Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlalleri ve hukuksuzlukları gündeme getirmesiyle tanınan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde milletvekilliği için aday olmayı düşünmediğini açıkladı.Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bulunan Gergerlioğlu, “28. dönemde milletvekili adayı olmayı düşünmüyorum. Sivil toplum çalışmalarına yoğunlaşmayı planlıyorum. Bu dönem verilen emaneti tüm gücümle temsil etmeye çalıştım. HDP Genel Merkezi, çalışma arkadaşlarım ve değerli halkımıza teşekkür ederim.” ifadelerini kullanmıştı.Cezaevinde tutuklu bulunan annesi Gülten Sayın’a kavuşması için yoğun gayret gösteren Ömer Faruk Gergerlioğlu’na sosyal medyadan seslenen 4. evre kanser olan 6 yaşındaki Yusuf Kerim, ‘‘Ömer amca milletvekilliğini bırakma, çocuklara annelerini kim getirecek.’’ diyerek yeniden milletvekili olması için çağrıda bulundu.