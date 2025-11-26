Samanyolu Haber /Gündem / Yusuf Tekin'in hemşehrilerinden büyük başarı(!) 100 adaydan 99'u mülakatı geçti ve atandı /26 Kasım 2025 10:56

Yusuf Tekin'in hemşehrilerinden büyük başarı(!) 100 adaydan 99'u mülakatı geçti ve atandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in memleketi Erzurum’dan öğretmek olmak için mülakata girenlerin başarı oranları dikkatleri çekti. Bakan Tekin'in hemşehrileri yüzde 99 başarılı oldu.

Ankara’da 15 bin öğretmen kura ile atandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in memleketi Erzurum’da adayların büyük bir başarı gösterdiği ortaya çıktı. Tekin'in memleketlisi 100 öğretmen adayı mülakat sınavına girdi. Tekin'in hemşehrilerinin 99’u sınavı kazandı ve atamaları yapıldı.

Duruma tepki gösteren atanamayan öğretmenler, Saadet Partisi (SP) milletvekilleri Mesut Doğan ve Mehmet Karaman ile Gençlik Kolları Başkanı Haldun Pekdemir’le görüştü.

Sözcü'nün haberine göre; Öğretmen adayları görüşmede, “Bakan Yusuf Tekin’in memleketi Erzurum’da mülakat sınavına 100 kişi girdi, 99’u kazandı ve hepsinin ataması yapıldı, biz itiraz edince terörist olduk” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapmalarına izin verilmediğini belirten adaylar, liyakatsizlikten dert yandı.


