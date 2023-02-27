Samanyolu Haber /Gündem / Yusuf’un gözyaşları taşlaşmış kalpleri yumuşatır mı? /27 Şubat 2023 01:10

Yusuf’un gözyaşları taşlaşmış kalpleri yumuşatır mı?

Yusuf Kerim Sayın, daha 6 yaşında, tehlikeli bir kanser türü olan Ewing Sarkom hastası minicik bir yavru. Doktorlar iyileşmesi için yüzde 20 şans tanıyor Yusuf Kerim’e.

Kanser hastası Yusuf’un dramına tepki

SAMANYOŞUHABER.COM 
HABER - ANALİZ

Kanser hastası Yusuf Kerim’in annesini istediği videosu, gözyaşları, hicranı yüreklerimizi dağladı. Kalplerimiz kan ağlıyor, lakin Rabbimize dua etmekten başka elimizden birşey gelmiyor. Aylardır akmaya devam ediyor Yusuf Kerim’in gözyaşları. Ancak karar mercilerinin vicdanı bir türlü harekete geçmiyor. 

Yusuf Kerim Sayın, daha 6 yaşında, tehlikeli bir kanser türü olan Ewing Sarkom hastası minicik bir yavru. Doktorlar iyileşmesi için yüzde 20 şans tanıyor Yusuf Kerim’e. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görüyor. Bir yanda hastalığının ağır etkileri diğer yanda da annesinin yanında olmaması. Hastane köşelerinde annesi Gülten Sayın’ı sayıklıyor Yusuf Kerim.

Anne Gülten Sayın ise bir öğrenci yurdunda çalıştığı ve Bank Asya’ya para yatırdığı için Sakarya Ferizli Cezaevi’nde tutuluyor. Sanatçısı, gazetecisi, yazarı ve vicdan sahibi onbinlerce insan bir oluyor, Yusuf Kerim için ses oluyor; ancak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bu haykırışları, Yusuf Kerim’in feryatlarını duymuyor.

Yusuf Kerim’in babası Süleyman Sayın, Yusuf Kerim’in ‘annemi istiyorum’ sözlerinin yer aldığı videosunu sosyal medyadan paylaştı. Süleyman Sayın, “Yusuf Kerim’in durumu ortada tedavinin iyi gidebilmesi için annesine ihtiyacı var, ‘Annemi istiyorum’ diyor. Yetkililere ve vicdan sahiplerine bir kere daha seslenmek istiyorum, bu durumda siz olsaydınız ne yapardınız? YusufAnnesiyle İyileşsin” dedi.

Yusuf Kerim’in gözyaşları, vicdan sahibi insanların gözyaşlarına karıştı, sosyal medyada sel oldu, aktı. Gazeteci Bahar Feyzan, yetkililere çağrıda bulunarak, “Devlet diye ortadayız diyorsunuz! İsterseniz başına polis-asker koyun annesi yanında olsun! Böyle vicdansızlık olur mu ya!” dedi.

Sanatçı Hilal Nesin de “Ölüyor! Doktorların yüzde 20 yaşama şansı verdiği Yusuf Kerim ölüyor. Hadi bana ne dersiniz deyin umurumda değil ama Yusuf Kerim’in anne özlemini duyun, son günlerini annesi ile geçirmesi için sesini duyun. Bir çocuğun son arzusunu duyun. Yeter şu çocuğum anne özlemini duyun.” ifadelerini kullandı.

Aynı feryat ve serzenişi ifade eden binlerce mesaj paylaşıldı sosyal medyada. Ancak şu ana kadar karar mercileri duymadı Yusuf Kerim’in feryatlarını. 

Sebeplerin tükendiği noktadayız. Rabbimize dua etmekten başka çaremiz yok. Rabbim sebepleri halk etsin, tez zamanda Yusuf Kerim’i annesine ve sıhhatine kavuştursun, gözyaşlarını dindirsin. Amin. 

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