Samanyolu Haber /Gündem / Yusuf Yazıcı'ya hırsızlık şoku! Evi soyuldu... Arabası çalındı ... /01 Ocak 2020 11:42

Yusuf Yazıcı'ya hırsızlık şoku! Evi soyuldu... Arabası çalındı ...

Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın Fransa'daki evinin soyulduğu ve arabasının çalındığı belirtildi.

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Lille'de forma giyen ve sakatlığı sebebiyle ameliyat için Roma'da bulunan Yusuf Yazıcı'nın Fransa'daki evi soyuldu. Milli oyuncunun değerli eşyaları ve arabası çalındı.

Yıldız oyuncunun, kendisi için önemli olan spor ayakkabılarını, saatlerini, arabasını ve birçok değerli eşyasının çalındığı belirtildi.

Yusuf ameliyat için İtalya'da

Monaco ile Lille arasında oynanan müsabakada sağ diz ön çapraz bağında meydana gelen kopma nedeniyle sezonu kapatan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, İtalya'da ameliyat oldu.
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