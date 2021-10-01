Samanyolu Haber /Gündem / Yusuf Yerkel’e verilen sahte raporu ortaya çıkaran doktor, ikinci kez KHK ile ihraç edildi /01 Ekim 2021 11:58

Yusuf Yerkel’e verilen sahte raporu ortaya çıkaran doktor, ikinci kez KHK ile ihraç edildi

301 madencinin hayatını kaybettiği Soma’daki faciadan bir gün sonra dönemin Başbakanı Erdoğan’ın müşaviri olarak bölgeye giden ve bir madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel’e sahte iş göremez raporu veren doktoru ortaya çıkardığı için 2016’da KHK ile açığa alınan Dr. Benan Koyuncu yeniden KHK ile kamu görevinden uzaklaştırıldı.

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15 Temmuz’dan sonra KHK ile açığa alınan ancak daha sonra göreve iade edilen Türk Tabipleri Birliği İnsan Hakları Kolu Üyesi Dr. Benan Koyuncu yeniden ihraç edildi.


 
30 Eylül 2016’da 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) açığa alınan ve 3 ay sonra göreve dönen Dr. Benan Koyuncu yeniden 29 Eylül’de KHK ile kamu görevinden çıkarıldı.

Dr. Benan Koyuncu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

15 Temmuz sonrası bir kez daha işim ile tehdit ediliyorum. Bir kez daha geri döneceğimi biliyorum. Son iki yıldır, izinsiz, dinlenmeden çalışırken; bir yandan acil servis hastaları ile uğraşıp bir yandan da pandemi hastaları ile ilgilendim. Tabi tüm bunların üstüne bir kâğıt parçası ile işine son verilmesi öfkeni artırıyor. Ama asıl öfke nedenin bu kez bunlar değil. Bugün hastaneden ayrılırken sağlık çalışanı arkadaşlarımın yüzlerinde ki üzüntü beni yıktı. Benim üzerimden onlara mesaj verildi. Susun bak onun gibi sizi de işten atarız, 5 dakikada muayenenizi yapın fazla konuşmayın denildi. Size ne performans adaletsizliğinden, 3600 ek göstergeden, sağlıkta şiddet yasasından denildi. Bugün veda etmek için elini sıktığım arkadaşım ayrı bir sorununu anlatarak bana veda etti. Onlara dediğimi buradan tekrarlıyorum; üzülmeyin, öfkeniz soğumasın. Öfkemizi soğutmayacağız, bizlerin alacağı bir yaşam var.’’ İfadelerini kullandı.



CHP MİLLETVEKİLİ EMİR: ‘‘İHRAÇ EDİLMENİN GERÇEK SEBEBİ YUSUF YERKEL SAHTE RAPOR ORTAYA ÇIKARILMASI’’

15 Temmuz’dan sonra Dr. Benan Koyuncu’nun 30 Eylül 2016’da KHK ile açığa alınmasının ardından bir açıklama yapan CHP Ankara Milletvekili Dr.? Murat Emir, Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Benan Koyuncu’nun araştırma görevlisi olarak çalıştığı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden ihraç edilmesinin sebebinin, Yusuf Yelken’e 7 günlük düzmece iş göremez raporu veren Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde klinik şefi Şervan Gökhan’ı ortaya çıkarması olduğunu açıklamıştı.
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