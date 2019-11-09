Yüz bin lira maaşlı spikerler, bankamatik memurlar... TRT’de neler oluyor?

Murat Muratoğlu bugünkü yazısında “İsteseniz de istemeseniz de hepimiz seve seve TRT'ye para ödüyoruz. Paralar nereye gidiyor? Bilemiyoruz! TRT ‘üç yıldır’ faaliyet raporu yayınlamıyor” diyerek TRT’nin harcamalarına dikkat çekti.







Harcamaların “ticari sır” kapsamında saklandığını söyleyen Muratoğlu “Demek TRT ticaret yapıyor. Ticareti neyle yapıyorsun? Vatandaşın parasıyla! Bu minik sır kiminle kimin arasında? Siz onları biliyorsunuz aslında! Kurumun başı tabii ki ülkede başka okul yokmuş gibi yine Kartal İmam Hatip Lisesi'nden… Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın arkadaşı olan İbrahim Eren…” ifadelerini kullandı.





Toplanılan bandrol paraları ve elektrikten alınan yüzde 2'lik TRT payının, kurum bütçesinin yüzde 80'ini oluşturduğuna dikkat çeken Muratoğlu “Milyarlarca lira dönüyor. Yanlış anlamayın TRT payı alınmasın, bandroller kaldırılsın demiyorum. TRT komple kapatılsın, para boşa akmasın diyorum. Zerre faydası yok ülkeye” dedi.





“Sadece iktidara yakın oldukları için TRT tarafından harçlık bağlanan çok sayıda gazeteci, akademisyen, doktor, sanatçı ve siyasetçinin cebine kallavi bir miktar konuluyor” ifadelerini kullanan Muratoğlu, şöyle devam etti:





“Acaba kim ne kadar alıyor? Maaşı yüz bin lirayı geçen spikerler, ayda on binlerce Euro ödenen muhabirler… Şirkete uğramadan parayı direkt bankamatikten çekenler… İşe alımlarda torpilin kralı dönüyor. TRT'nin 380 kişilik kadro için 8 ayrı branşta açtığı yazılı sınavda birinci olanların hiçbiri atanmadı. Kadroda ne kadar partili varsa, onların eşi, dostu, kızı, oğlu, görümcesi, damadı yer aldı. Kamu televizyonu bir partinin özel yayın organı gibi çalışacak. O parti kendine muhalif kim varsa terörist, mihrak ilan edecek. TRT'de de o mihraklardan para toplayıp yayın yapacak! Kurum, değirmen gibi para öğütüyor. Sivilceye sürülecek kadar da fayda sağlamıyor.”