Yüz binlerce kullanıcısı olan siteye erişim engeli getirildi

Çok sayıda kullanıcısı olan ve hizmet almak isteyenlerle hizmet verenleri buluşturan "Armut.com" platformunun erişime engellendiği öğrenildi.





İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) aktardığına göre kararı İstanbul Anadolu 7’nci Sulh Ceza Hakimliği aldı.





Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) erişim engeli sorgu ekranlarında görünen karar, mahkeme tarafından verilen bir tedbir doğrultusunda hayata geçirildi.





GEREKÇE BELLİ DEĞİL

Erişim engeli, 8 Aralık itibarıyla yürürlüğe girerken kararın gerekçesi ve detayları ise henüz resmi olarak açıklanmadı.





ARMUT'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Erişim engelinin ardından Armut.com'un sosyal medya hesabından konuya dair açıklama yapıldı.





Siteye yurt dışından erişim olduğu ancak Türkiye'den erişilemediği belirtilen açıklamada, "Söz konusu karar tarafımıza henüz tebliğ edilmemiştir. Ayrıca erişim engeli işleminin mesai saatleri sonrasında uygulanmış olması nedeniyle, ilgili mahkeme karar metnine ve dolayısıyla erişim engelinin gerekçesine şu aşamada ulaşamamaktayız" denildi.





Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:





"Avukatlarımız sabah ilk iş adliyeye giderek dosyaya erişecek, konuyla ilgili detaylı bilgi alacak ve haksız olduğuna inandığımız bu erişim engelinin kaldırılması için gerekli tüm hukuki girişimleri ivedilikle başlatacaktır.





Gerekçeyi ve sürecin detaylarını netleştirdiğimiz anda, hem hizmet verenlerimizi hem de hizmet alan kullanıcılarımızı bilgilendirecek ve kamuoyuyla paylaşacağız."