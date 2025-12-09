Samanyolu Haber /Gündem / Yüz binlerce kullanıcısı olan siteye erişim engeli getirildi /09 Aralık 2025 10:27

Yüz binlerce kullanıcısı olan siteye erişim engeli getirildi

Ev işleri, özel ders, tadilat ve bakım gibi çok sayıda hizmetin dijital ortamdan alınmasını sağlayan Armut platformu, mahkeme kararıyla erişime kapatıldı. Erişim engeli, İfade Özgürlüğü Derneği'nin aktardığı bilgilere göre 8 Aralık 2025 akşam saatlerinde yürürlüğe girdi.

SHABER3.COM

Çok sayıda kullanıcısı olan ve hizmet almak isteyenlerle hizmet verenleri buluşturan "Armut.com" platformunun erişime engellendiği öğrenildi.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) aktardığına göre kararı İstanbul Anadolu 7’nci Sulh Ceza Hakimliği aldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) erişim engeli sorgu ekranlarında görünen karar, mahkeme tarafından verilen bir tedbir doğrultusunda hayata geçirildi.

GEREKÇE BELLİ DEĞİL
Erişim engeli, 8 Aralık itibarıyla yürürlüğe girerken kararın gerekçesi ve detayları ise henüz resmi olarak açıklanmadı.

ARMUT'TAN AÇIKLAMA GELDİ
Erişim engelinin ardından Armut.com'un sosyal medya hesabından konuya dair açıklama yapıldı.

Siteye yurt dışından erişim olduğu ancak Türkiye'den erişilemediği belirtilen açıklamada, "Söz konusu karar tarafımıza henüz tebliğ edilmemiştir. Ayrıca erişim engeli işleminin mesai saatleri sonrasında uygulanmış olması nedeniyle, ilgili mahkeme karar metnine ve dolayısıyla erişim engelinin gerekçesine şu aşamada ulaşamamaktayız" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Avukatlarımız sabah ilk iş adliyeye giderek dosyaya erişecek, konuyla ilgili detaylı bilgi alacak ve haksız olduğuna inandığımız bu erişim engelinin kaldırılması için gerekli tüm hukuki girişimleri ivedilikle başlatacaktır.

Gerekçeyi ve sürecin detaylarını netleştirdiğimiz anda, hem hizmet verenlerimizi hem de hizmet alan kullanıcılarımızı bilgilendirecek ve kamuoyuyla paylaşacağız."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yüz binlerce kullanıcısı olan siteye erişim engeli getirildi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:35:55