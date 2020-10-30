Yüz kızartıcı raporu sansürledi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, 21 yıldır Türkçeye tercüme edilerek yayımlanan Avrupa Birliği (AB) Türkiye 2020 Raporu’nun, Türkiye tarafından ilk kez sadece İngilizce olarak yayımlanmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.





Özdemir, “Raporun Türkçe çevirisinin yapılmamış ve yayımlanmamış olması, ciddi gerilemelere dair tespit ve uyarılar vatandaşlarımızın erişiminden uzak tutulmak isteniyor." dedi.





Avrupa Komisyonu’nun 1998 yılından bu yana her yıl yayımladığı Türkiye'nin Kopenhag kriterlerine uyum konusunda kaydettiği gelişmeleri yıllık olarak değerlendiren rapor bu yıl Türkçeye tercüme edilmedi.





RAPOR 21 YILDIR İLK DEFA TÜRKÇEYE TERCÜME EDİLMEDİ





Skandalı TBMM Genel Kurulu'na taşıyan Özdemir, "Türkiye 2020 Raporu, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı internet sayfasında ilk kez ‘Türkiye 2020 Raporu (İng)’ olarak yayımlanmıştır. Raporun Türkçe metnine ulaşmak şu safhada mümkün görünmemektedir. Dolayısıyla geçen 21 yılda yayımlanan raporlarda yaşandığı gibi Türkçe tercümesi ve yayımı yapılmayarak erişimi engellenmiştir.” dedi.





Özdemir, “gerileme/kötüleşme/backsliding” kelimesinin 2013’te 0, 2014’te 1, 2015’te 5, 2016’da 14, 2018’de 24, 2019’da 29 ve son açıklanan 2020’de 26 kez geçtiğini söyledi.





Özdemir, “Bu veri 18 yıldır ülkeyi tek başına ve son iki yıldır da Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi ile yöneten bir iktidarın ülkemizi başta Kopenhag siyasi kriterleri olmak üzere üyelik müzakerelerinden, üyelik perspektifinden ve AB standartlarından uzaklaştırdığını açıkça ortaya koymaktadır.” dedi.





CHP’li Özdemir, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na şu soruları yöneltti:





Türkiye 2020 Raporu’nun Türkçe tercümesi Bakanlığınızca yapılmış mıdır?





Bugüne kadar yayınlanan 22 raporun 21’inin Türkçe tercümesi yapılmış ve kamuoyu ile paylaşılmışken, 2020 Raporu niçin orijinal dil olan İngilizce olarak Bakanlığın İnternet sayfasına yüklenmiştir?





Raporun Türkçe tercümesine tüm vatandaşlarımızın erişimine açılmamasının gerekçesi nedir?





Türkiye 2019 Raporu’nun açıklandığı gün, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı tarafından uzun bir basın toplantısı düzenlenerek rapora ilişkin detaylı değerlendirmeler yapılmışken, Türkiye 2020 Raporu için benzer bir basın toplantısının düzenlenmemiş olmasının özel bir gerekçesi var mıdır?





Varsa bu gerekçe nedir?





Dışişleri Bakanlığı olarak, demokrasi, insan hakları ve hukuk alanında ciddi gerilemelerin yaşandığının kaydedildiği Türkiye 2020 Raporu’nun başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlarca kapsamlı bir değerlendirmesi yapılmış mıdır?





Raporda yer alan önemli tespit, uyarı ve tavsiyeler konusunda somut adımların atılması gündeminizde midir?