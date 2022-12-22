Yüz milyonlarca TL’lik gelir kaybı

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, yönetimindeki çok sayıda önemli belediyeyi muhalefete kaybeden AKP, 2019’dan bu yana uyguladığı belediye gelirlerine yönelik operasyonlara bir yenisini daha ekledi.





İlk olarak 2020 yılında pandeminin etkisinin derinden etkilendiği dönemde, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile “…Eğlence vergisi oranları, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uygulanmak üzere yüzde 0 olarak tespit edilmiştir” şeklinde bir geçici madde yürürlüğe konuldu. Daha sonra bu düzenlemenin süresi 2022 yılı sonuna kadar uzatıldı. Saray yönetimi, dün yayımladığı kararname ile de bu vergiyi tamamen yok etti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, yerli ve yabancı film gösterimleri, konserler, spor müsabakaları ve at yarışlarından alınan vergiler kalıcı olarak kaldırıldı.





BU DARBE İLK DEĞİL





Bu kararla birlikte, yerel yönetimlerin en önemli gelir kalemleri arasında yer alan ve 2018’de yaklaşık 269 milyon TL, 2020 yılında ise sıfırlama kararına kadar 279 milyon TL toplanan vergi geliri, daha sonra toplanamadı. Bu yılın ilk altı ayında, sadece bar ve bahisler üzerinden vergi toplayabilen belediyelere toplam 4 milyon TL’lik bir gelir aktarılabildi.





Önemli belediyeleri muhalefete kaptıran iktidar, 2019’dan bu yana yerel yönetim gelirlerine yönelik operasyonlarla gündeme geldi. Bunlardan ilki, büyükşehir belediyelerinin önemli gelir kalemleri arasında yer alan otopark gelirleri oldu. AKP, ilçelerdeki otopark gelirlerinin büyükşehir yönetimlerine devrine engel olarak bu paraları ilçelerde tuttu.





Daha sonra belediye kesintilerine yönelik bir karar alan Saray yönetimi, yerel yönetimlerin borç yapılandırma ve kamuya olan diğer borçları için genel bütçe gelirlerinden aldıkları paylardan yapılacak kesinti oranları artırdı. Bu kapsamda, vergi gelirlerinde yüzde 40 kesinti yapılan belediyeler için ilave yüzde 10, yüzde 25 kesinti yapılan belediyeler için ilave yüzde 25 kesinti uygulanması hükmedildi.





Belediye başkanlarının şirketlere atama yapmasına bile bir dönem engel olan iktidar partisi, kıyılarda birçok yetkiyi de MUÇEV ve Çevre Ajansı gibi oluşumlara vererek belediyelerin gelir kalemlerini azalttı.