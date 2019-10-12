Samanyolu Haber /Gündem / Yüz nakli olan Recep Serbest gözaltında /12 Ekim 2019 19:08

Yüz nakli olan Recep Serbest gözaltında

Türkiye'nin 5'inci yüz naklini olan Recep Sert, Bilecik’te bir işyerine silahlı saldırı düzenlediği gerekçesiyle eşi Esma Sert'in de aralarında bulunduğu 3 kişiyle birlikte gözaltına alındı.

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Türkiye'nin 5'inci yüz naklini olan Recep Sert gözaltına alındı. 

Bilecik’te Gazipaşa Mahallesi Nişancı Sokak üzerindeki çiğ köfteci dükkanına saat 02:20 sıralarında 3 el ateş edildi. Yaralananın olmadığı saldırıda kurşunlar, dükkan ile park halindeki araçlara isabet etti.

ÇİĞ KÖFTE DÜKKANLARININ DEVRİNDE İHTİLAF

Polis çiğ köfteci İrfan Demir’in şehirdeki dört işyerini Mehmet Cömert isimli kişiden devraldığını, ancak ikili arasında anlaşmazlık yaşandığını tespit etti.

Dükkan ve çevresindeki güvenlik kameralarında inceleme yapan polis, görüntülerden silahı Mehmet Cömert’e yakınlığı olan Türkiye’nin 5’nci yüz naklinin gerçekleştirildiği Recep Sert’in ateşlediğini belirledi.

KULLANDIĞI SİLAHLA BİRLİKTE EVİNDE YAKALANDI

Şüpheli Recep Sert, Bursa’nın İnegöl ilçesindeki evinde saldırıda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı. Polis, Recep Sert'in eşi Esma Sert ile akrabası Samet Sert ve Mehmet Cömert'i de yakaladı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde ifadeleri alınan Recep Sert ve eşi ile diğer 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Şüpheli Recep Sert’in beraberindeki Samet Sert ile birlikte kiraladıkları araçla Bilecik’e gelip, saldırıyı düzenlediği ardından da aynı araçla yaşadığı Bursa'ya döndüğü belirlendi. 

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