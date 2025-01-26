Yüzbinlerce Filistinli, eve dönüyor

İsrail ve Hamas arasında yaşanan, Gazze Şeridini yerle bir eden ve yaklaşık 47 bin Filistinli'nin ölümüyle sonuçlanan savaşta bir ateşkese varılmasıyla, zorla yerlerinden edilen yüzbinlerce Filistinli, sahil şeridinden kuzey Gazze'ye dönebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.





Sözcü'de yer alan habere göre, metrelerce uzayan bir kuyruk oluşturan Filistinlilerin heyecanlı olduğu kadar endişeli bekleyişi görüntülendi.





Ancak ABD arabuluculuğuyla sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşması, son derece hassas bir dengede seyrediyor.





HASSAS ATEŞKES

İlk günde 'Hamas'ın serbest bırakılacak rehinelerin listesini yayılamaması' sebebiyle İsrail bombardımanı altında geç başlayan ateşkes, halen önemli engellerle karşı karşıya.





Anlaşmaya göre, İsrail güçlerinin evlerine dönmek isteyen Filistinlilerin kullandığı Netzarim koridorundan çekilmesi gerekiyor.





Ancak İsrail ordusu, rehine Arbel Yehud serbest bırakılana kadar koridordan çekilmeyeceğini ve geçişlere izin vermeyeceğini söyledi.





İSRAİL'İN KIRMIZI ÇİZGİSİ: ARBEL YEHUD

Bir yerleşimci topluluğuna bağlı olan evinden erkek arkadaşıyla birlikte kaçırıldığı aktarılan Yehud'un serbest bırakılması, İsrail için bir kırmızı çizgi haline geldi.





Ancak Yehud'un kim tarafından, ne sebeple tutulduğu tartışma konusu oldu. Yehud'un "bir İsrail askeri" olduğunu belirten Hamas, kadının İslami Cihat tarafından tutulduğunu bildirdi. İsrail ise Yehud'un bir asker olduğunu reddetti.





İsrail ordusu, Yehud'un geçen Cumartesi günkü rehine takasında bırakılması gerektiği üzerinde dururken, Hamas ve müttefik örgütleri kadını ateşkesin üçüncü aşamasına kadar tutmayı istediklerini belirtti.





Lübnan'da da ateşkes anlaşmalarının gereklerine uymayan İsrail, Hamas'ın Gazze'de halen askeri ve siyasi nüfuza sahip olmasından oldukça rahatsız.





Bu sebeple İsrail, Hamas militanlarının kutlama yapmasını engellemek için ve Gazze ve Batı Şeria'da nüfuzunu korumak için eylemlerde bulunuyor.