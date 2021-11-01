Yüzbinlerce KHK'lı için yeniden yargılanmanın önü açıldı



Bold'da yer alan habere göre Anayasa Mahkemesi, KHK ile ilgili aldığı iptal kararının gerekçesini bugünkü Resmi Gazetede yayınladı. Bu karar sonrası yüzbinlerce masum için yeniden yargılanmanın önü açıldı. Yargıtay onaylasa bile davada yargılananların tekrar başvurması gerekiyor.





Anayasa Mahkemesi(AYM), haziran ayında kamu görevinden ihraç edilen 125 bin KHK’lıyı ilgilendiren bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, Milli Güvenlik Kurulu’nca (MGK) devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara “üyeliği” ve “mensubiyeti” bulunduğu gerekçesiyle ihraç kararı verilmesini anayasaya aykırı bulundu.







DÜZENLEME MASUMİYET KARİNESİNE AYKIRI





Yasadaki “Üyelik ve mensubiyet” ifadelerini iptal eden mahkeme, bir kişinin yasadışı bir oluşuma üye sayılıp sayılmayacağına “olağan dönemde” MGK’nın değil, yargının karar vereceğini, düzenlemenin masumiyet karinesine aykırı olduğu görüşünü savundu. Kararın gerekçesi yazıldıktan sonra geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’de yayınlandı.





YARGITAY ONAYLASA DA YENİDEN BAŞVURUN





Kararın gerekçesinin yayınlanmasının ardından bir çok hukukçu, Gülen Hareketine yönelik davaların çoğunda yeniden yargılanmanın önünün açıldığı görüşünde. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Avukat Murat Akkoç gerekçeli kararla birlikte “Kesinleşen kararlar için “yargılanmanın yenilenmesi” nedeni ortaya çıkmıştır” dedi. Yargıtay tarafından onaylansa bile davada yargılananların tekrar başvurması gereğini söyleyen Akkoç örnek müracaat dilekçeleri paylaştı.