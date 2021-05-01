Yüzbinlerce kişi dolandırıldıktan sonra Kripto piyasasına gece yarısı düzenlemesi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapıldı. Buna göre kanunun uygulanmasında yu¨ku¨mlu¨ kuruluşlar arasına kripto hizmet sağlayıcıları ve tasarruf finansman şirketleri eklendi.





Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı.





Karara göre kanunun uygulanmasında yu¨ku¨mlu¨ kuruluşlar arasına kripto hizmet sağlayıcıları ve tasarruf finansman şirketleri eklendi.





Yönetmelik suc¸ gelirlerinin aklanmasının ve tero¨ru¨n finansmanının o¨nlenmesi amacıyla yu¨ku¨mlu¨ler, yu¨ku¨mlu¨lu¨kler, yu¨ku¨mlu¨lu¨klere uyumun denetimi, gu¨mru¨k idaresine ac¸ıklama yapılması ve digˆer tedbirlere ilis¸kin usul ve esasları du¨zenliyor.