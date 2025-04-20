Yüzbinlerce kişiyi ilgilendiriyor: Ehliyet affı mı geliyor?

İçişleri bakanı Ali Yerlikaya 19 Nisan itibarı ile ehliyetleri alınan sürücü sayısının 689bin 946 olduğunu ve ehliyetleri ellerinden alınan sürücülere yönelik 'Sürücü affı'nın gündemlerinde olmadığını açıkladı.





Son dönemde yaptırımları artan trafik cezalarının ardından sürüş esnasında ciddi ihlal yapan, alkollü araç kullanan ve ciddi trafik kazalarına karışanların ehliyetlerine el konulmaya başlandı. 19 Nisan tarihi itibarı ile ehliyetleri ellerinden alınanların sayısı 689 bin 946'ya yükseldi.





İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu sürücülerin ehliyetlerinin ellerinden alınmasının nedenlerini şu şekilde sıraladı:





499 bin 88 sürücünün ehliyeti,





Alkol ya da uyuşturucu etkisinde araç kullandıkları,





Alkol ölçüm testini reddettikleri için;





28 bin 461 sürücünün ehliyeti,





1 yıl içerisinde 100 ceza puanı doldurdukları,





1 yıl içerisinde 5 kez hız ihlali yaptıkları,





3 kez kırmızı ışık ihlali yaptıkları,





Drift yaptıkları ve Kanuna aykırı çakar tertibatı bulundurdukları için;





162 bin 397 sürücünün belgesi ise;





Adli işlemler (ölümlü/yaralamalı trafik kazasına karışması, sağlık şartları vb.) nedeniyle geçici olarak geri alındı.





SÜRÜCÜ AFFI GÜNDEMDE YOK!

Yerlikaya bu sürücülere yönelik sürücü affının kesinlikle gündemlerinde olmadıklarını net şekilde ifade etti.





Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:





Bugün sürücü belgelerini geçici olarak geri almasına neden olan her uygulamanın arkasında çok net bir gerçek var. O da: Trafik güvenliğini hiçe sayan ağır ihlaller. Can ve mal kaybına neden olabilecek ciddi sorumsuzluklar. Bizim derdimiz işlem yapmak değil; kazaları önlemek, ocakların sönmesine engel olmak. Aldığımız tedbirler, yollarımızda huzuru ve güvenliği sağlamak adına alınmış, hayatları koruma amacı taşıyan bir tedbirdir. Yaptığımız her denetim, aldığımız her önlem, bir annenin gözyaşını silmek, bir çocuğun yetim kalmasını önlemek içindir. Ve bu yüzden, Kuralları ihlal edenlere karşı tavizsiz duruşumuzdan, asla geri adım atmayacağız.