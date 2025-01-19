Yüzbinlerce şampuan raflardan toplatılıyor: Ciddi problemlere sebep olabilir!

Mirrorball High Shine şampuanında, Pluralibacter gergoviae adlı bakteri bulundu. Bu bakterinin özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler için enfeksiyon riski taşıdığı açıklandı. ABD'de Walmart, Sephora ve Amazon gibi büyük perakende mağazalarında satılan ürünler, bu sağlık riski nedeniyle geri çağrıldı.





TÜRKİYE’DE DE SATILAN ÜRÜNLER GERİ TOPLANACAK

Excelsior ve AFT kaynaklarının aktardığına göre, Türkiye'de de satışı bulunan Amika markasının şampuanları, 980 bin adetlik bir geri çağırma sürecine tabi tutulacak. Yetkililer, bağışıklık sistemi zayıf veya cilt hassasiyeti bulunan kişilerin bu ürünü kullanmamaları gerektiğini belirterek, iade sürecine ilişkin uyarılar yaptı.





FDA’DAN AÇIKLAMA: KİRLENME FARKLI BİR TESİSTEN KAYNAKLANIYOR

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Aralık 2024'te yaptığı açıklamada, 2023 ve 2024 yıllarında ABD'nin 31 eyaletinde satılan Mirrorball High Shine ürünlerinin geri çağrılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, bakterinin harici bir üretim tesisinden kaynaklandığı ve aynı üretim hattından çıkan diğer ürünlerin etkilenmediği vurgulandı.





ENFEKSİYON RİSKİ VE SAĞLIK UYARILARI

Şirket tarafından yapılan açıklamada, geri çağırmanın alüminyum şişeler ve torbalarda satılan tüm boyutlardaki Mirrorball High Shine + Koruma şampuanlarını kapsadığı belirtildi. Bağımsız bir toksikoloji grubunun yaptığı değerlendirmeye göre, sağlıklı bireyler için doğrudan bir tehlike bulunmasa da, bağışıklık sistemi zayıf olan ya da cilt hastalığı bulunan kişilerin enfeksiyon riski taşıdığı ifade edildi. Şirket, kokudaki değişiklikler veya geçici tahriş gibi şikayetlere yönelik incelemelerini sürdürüyor.





TÜKETİCİLERE UYARI: İADE VE DEĞİŞİM SÜRECİ BAŞLADI

Şu ana kadar ciddi bir sağlık sorunu bildirilmese de, yetkililer ve marka yetkilileri tüketicilere ürünleri kullanmamalarını ve para iadesi ya da değişim için üreticiyle iletişime geçmelerini önerdi.