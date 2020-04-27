Samanyolu Haber /Ekonomi / Haftalar sonra düğmeye bastı /27 Nisan 2020 14:12

Haftalar sonra düğmeye bastı

Alman otomotiv devi Volkswagen Group (VW) 27 Nisan Pazartesi itibarıyla Wolfsburg şehrindeki en büyük fabrikasında yüzde 10 kapasite ile de olsa yeniden üretime başladığını açıkladı.

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Volkswagen Group’tan yapılan açıklamada, üretime verilen aranın akabinde yeniden başlayan çalışmalarda ilk aşamada şirketin Golf markasının üretileceği belirtildi. 

Golf üretimi yüzde 10 ve yüzde 15 kapasiteyle başlayarak, adım adım artırılacak ve birkaç hafta içinde üretim kapasitesi yüzde 40 seviyesine yükseltilecek.

8 BİN İŞÇİ YENİDEN MESAİDE

Toplam 8 bin Volkswagen Group işçisinin pazartesi gününden itibaren işbaşı yaptığı ve Golf modelinin akabinde VW Tiguan ve Touran modellerinin de üretimine başlanacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, Volkswagen Group Golf, Tiguan ve Touran modellerinin ardından SEAT markasıyla ürettiği Tarraco modelinin üretimine de çarşamba günü başlayacak.

Volkswagen Group Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Tostmann, "Haftalar süren aranın ardından, Avrupa’nın en büyük otomobil fabrikasında üretimin yeniden başlaması, çalışanlarımız, bayilerimiz, yedek parça sağlayıcılarımız, Almanya ekonomisi ve Avrupa için önemli bir simge oluşturdu." dedi.

Tostmann çalışan sağlığının öncelikli olduğunu, bu maksatla 100 noktalı bir plan hazırlayıp uygulamaya başladıklarını ekledi.
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