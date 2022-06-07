Yüzde 100 artan bireysel silahlanma korkutuyor: Bu neyin silahlanması?

Türkiye'de bireysel silahlanma gittikçe artıyor. 2018 yılında 7 bin 630 olan silah bulundurmak için ruhsat alan kişi sayısı, 2021 yılında ise 16 bin 569'a yükselerek yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdi. Silahlanmanın artmasının nedenlerinden biri olan pompalı veya av tüfeklerin internetten kolayca satın alınabilmesi de ciddi bir güvenlik sorunu olduğuna işaret ediyor.







2021 yılında 3 bin 801 silahlı şiddet olayı yaşandı. 2018’de 3 bin 41 kişi taşıma ruhsatı alırken bu sayı 2021’de 9 bin 870’e çıktı. Yivli ve yivsiz tüfek ruhsatlarında da ciddi oranda artış var.





MUTLAKA KONTROL ALTINA ALINMALI

Cumhuriyet'in haberine göre, bireysel silahlanmadaki artışın sebeplerinden biri de pompalı veya av tüfeklerin internetten bile satın alınabiliyor olması. Silahlanmadaki artışın nedenini ve yaratacağı tehlikeyi emekli Tuğgeneral Nejat Eslen ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Avukat Tuba Torun anlattı.





Muhalefete yönelik tehditlere dikkat çeken Eslen, “Türkiye kritik bir süreçten geçmekte. Dolayısıyla Türkiye’de de kontrolsüz şekilde silahlanma ciddi bir güvenlik sorununa dönüşebilir” dedi.





“15 Temmuz gecesinden kayıp silahlar olduğu söyleniyor. Bu kritik seçim sürecinde bireylerin bu kadar kolay silahlanabilmesinin önüne mutlaka geçmek lazım. Çünkü beklenmedik olaylar olabilir. Türkiye’de bireysel silahlanma mutlaka kontrol altına alınmalı. Yasalarla gerekli önlemler konulmalı. Pompalı tüfek gibi av araçlarının internetten satılmaması gerekiyor. Hatta bütünüyle yasaklanmalı. Pompalı tüfeklerin otomatiklerden pek farkı yok. Seçim sürecinde uyanık ve tedbirli olmamız gerekir.”





TÜRKİYE'YE SIĞINMACILARLA BERABER KİMLERİN GİRDİĞİNİ BİLMİYORUZ

Eslen, “Türkiye’ye sığınmacılarla beraber kimlerin girdiğini bilmiyoruz. Bunların içerisinde mutlaka dış istihbarat örgütlerinin elamanları da terör örgütlerinin elemanları da vardır. Silahlanma da bu kadar kolay olduğuna göre onların eylemlerini kolaylaştırabilir. Gergin geçme potansiyeli olan seçim sürecinde dikkatli olunması gerekir” vurgusu yaptı.







EVE TESLİM ŞEKİLDE AV TÜFEĞİ SATIMI VAR ÇOK UCUZ RAKAMLARA

CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Avukat Tuba Torun “Kadın cinayetlerinin yüzde 52’si ateşli silahlarla işlendiği için bireysel silahlanmanın önüne geçilmesi gerektiğini söylüyoruz. Denetimin eksik olduğunu belirtiyoruz. İnternetten av tüfeği almak ayakkabı almak gibi kolay. Kapıya eve teslim şekilde av tüfeği satımı var ve çok ucuz rakamlara. Bu ürkütücü bir durum. İktidarın silahlanmayı önleme konusunda herhangi bir girişimi yok” dedi.





