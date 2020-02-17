Samanyolu Haber /Politika / Yüzde 15 tanınma, yüzde 3,9 oy /17 Şubat 2020 12:00

Yüzde 15 tanınma, yüzde 3,9 oy

Kuruluşunun üzerinden 2 ay geçen Gelecek Partisi, tanınma oranını yüzde 15, oy oranı yüzde 3,9 olarak tespit etti. Medya ambargosuna dikkat çeken parti yöneticileri il teşkilatı açılışları ile sahaya inecek, yüz yüze programlarla halka ulaşmaya çalışacak.

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12 Aralık 2019'da kurulan Gelecek Partisi teşkilatlanma çalışmalarına başladı. Kuruluşun ardından geçen 2 ayda aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in bulunduğu 32 kentte kurucu il başkanları atandı. Atanan il başkanı sayısının şubat sonu, mart başında 50’yi bulması bekleniyor.

"GELECEK PARTİSİ TABELAYA GİRDİ"

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kuruluşunun üzerinden iki ay geçen Gelecek Partisi’nin tanınma oranı henüz yüzde 15. Bu oranın düşük olmasında medya ambargosunun etkili olduğu ifade ediliyor. 

Özellikle ulusal gazete ve televizyonlarda Gelecek Partisi’ne yer verilmediğini belirten yetkili yüzde 15 tanınırlık oranına karşın yüzde 3,9 oy göründüğünü, bunun da önemli olduğunu öne sürüyor. 

Gazeteduvar'ın haberine göre bir başka parti yetkilisi ise, “Borsada bir tabir vardır. Tabelaya girmek diye. Gelecek Partisi de tabelaya girdi.” diyor.

Ulusal televizyon ve gazetelerde yer bulamadıklarını belirten Gelecek Partisi yetkilileri yüz yüze siyasetin önemine dikkat çekerek daha yoğun bir saha çalışması yapacaklarını belirtiyor. Bir parti yetkilisi, “İl başkanlığı açılışları bu açıdan bir fırsat. Sahaya inmek için sabırsızlanıyoruz.” ifadelerini kullanıyor.
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