Samanyolu Haber /Gündem / Yüzde 200 zam geldi /18 Mart 2022 23:24

Yüzde 200 zam geldi

Türkiye Cumhuriyeti Pasaportuyla yurt dışına çıkan yolculardan tahsil edilen ücrete yüzde 200 zam yapıldığı belirtildi.

SHABER3.COM

Farklı ürünlere ve faturalara gelen zamlarla birlikte vergi ve harçlarda da artışlar devam ediyor.

Son olarak yurt dışına çıkışlarda ödenen 50 TL'lik harç ücretinin yüzde 200 artırılarak 150 TL'ye çıkartıldığı belirtildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 2021 yılında 50 lira olan yurt dışına çıkış harcı 3'e katlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Pasaportuyla yurt dışına çıkan yolculardan tahsil edilen çıkış başına 50 lira harç bedeli, 150 lira oldu.

Kararda "8/3/2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1'inci maddesinde yer alan harç tutarı 150 Türk Lirası olarak yeniden belirlenmiştir" ifadeleri yer aldı.
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