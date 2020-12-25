Samanyolu Haber /Ekonomi / Yüzde 30 zam gelince karaborsaya düştü /25 Aralık 2020 12:37

Yüzde 30 zam gelince karaborsaya düştü

Fiyatına iki ayda yüzde 30 zam gelen ve başta otomotiv ve beyaz eşya olmak üzere çok sayıda sektörde ham madde olarak kullanılan sac karaborsaya düştü. Sanayici sac temin edemiyor.

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Sanayiciler, ara malı ve ham madde tedarikinde zorluk yaşıyor. 

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, birçok sektörün ham maddeyi teminde hem miktar hem de maliyet açısından büyük güçlükler yaşadığına dikkati çekerek, çözüm için üreticilerle tedarikçileri sektörel bazda bir araya getireceklerini söyledi.

Sektör temsilcileri, arzın talebi karşılayamaması dolayısıyla fiyatlarda son iki ayda dolar bazında yüzde 30’a varan artış olduğunu belirtiyor.

SANAYİCİ SAC İÇİN SIRAYA GİRDİ

Türk Otomobil Fabrikası (TOFAŞ) Genel Müdürü Cengiz Eroldu, “Ekim ayında hem ihracatta hem iç pazarda yaşanan talep artışı, otomotiv sektörünün sac ihtiyacını artırdı. Tedarik tarafında sac bulunurluğundan kaynaklı sıkıntı oldu. Sanayici sac için sıraya girdi.” dedi.

T24’ün ihracatçı bir okuru, “Şu an piyasada sac metal krizi var. Hem tedarik konusunda sıkıntı var hem de fiyatlar sürekli artıyor. Euro aynı düzeyde artmadığı için bizim fiyatlarımızın ihracat tarafında zamlanması demek oluyor bu. Bir ay içinde yüzde 25 yeni zam geldi.” bilgisini verdi.
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