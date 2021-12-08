Samanyolu Haber /Ekonomi / Yüzde 40'a varan artış yaşandı /08 Aralık 2021 23:56

Yüzde 40'a varan artış yaşandı

TÜİK’in enflasyon verilerini açıklaması sonrasında gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine art arda zamlar gelmeye devam ediyor.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 3 Kasım'da açıkladığı verilere göre enflasyon aylık yüzde 3,51 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu. TÜİK’in enflasyon verilerini açıklaması sonrasında gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine art arda zamlar gelmeye devam ediyor.

Son olarak market raflarında tuvalet kağıdı ve kağıt havlu ürünlerinde yüzde 40'a varan artışlar yaşandı.

Buna göre 6’lı kağıt havlunun fiyatı 25,75 TL'den 53,90 TL'ye, 24’lü tuvalet kağıdının fiyatı 66,90 TL'den 90,25 TL'ye, 32’li tuvalet kağıdının fiyatı ise 97,50 TL'den 131,50 TL'ye yükseldi.

TÜİK açıklamasının ardından toz deterjan ürünlerinin fiyatları 87,90’dan 127 liraya, çocuk bezleri 44 liradan 59 liraya, Antep fıstığı ise 19 liradan 29 liraya yükseltilmişti.

Bugün motorine de yeni zam yapıldı. 66 kuruşluk artışın ardından motorinin litre fiyatı 10 lirayı geçerek yeniden benzinden pahalı hale geldi.
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