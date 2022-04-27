Yüzde 42 oranında zam yapıldığı açıklandı

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Apple Music, aylık abonelik ücretini 19 lira 99 kuruşa çıkardığını açıkladı. Platform son zammı geçtiğimiz ekim ayında yapmıştı.
80 milyondan fazla kullanıcıya sahip Apple Music, abonelik ücretinin 13 lira 99 kuruştan 19 lira 99 kuruşa çıkacağını bildirdi.
Kullanıcılara e-posta yolu ile zam kararını duyuran platform, zamlı ücretin 26 Mayıs’ta başlayacağını ifade etti.
Müzik platformu Spotify da geçen şubatta fiyatlarına zam yaparak aile paketini 26.99'dan 29 lira 99 kuruşa çıkarmıştı.