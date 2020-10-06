Samanyolu Haber /Politika / "Yüzde 5-7 oyu var, kullandığı güç yüzde 25-30 arasında" /06 Ekim 2020 10:14

"Yüzde 5-7 oyu var, kullandığı güç yüzde 25-30 arasında"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son 20 yıl içinde en güçlü dönemini yaşadığını belirterek, "Tek başına seçime girse alacağı oy yüzde 5 ile 7 civarındadır, kullandığı güç yüzde 25 ile 30 arasındadır" dedi.

SHABER3.COM

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin son 20 yıl içinde en güçlü dönemini yaşadığını belirterek, “Şu anda Sayın Bahçeli’nin tek başına seçime girse alacağı oy yüzde 5 ile 7 civarındadır. Ama kullandığı güç yüzde 25 ile 30 arasındadır”dedi.

Davutoğlu, Halk TV’de katıldığı programda, iktidarın küçük ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi eleştirdi. Davutoğlu, MHP’nin seçim olsa alacağı oyun şu anda yüzde 5 ila 7 arasında olduğuna işaret ederek, “Ama kullandığı güç yüzde 25 ile 30 arasındadır”dedi.

Bahçeli’nin 20 yıl içinde hiçbir zaman böyle bir güce kavuşmadığını kaydeden Davutoğlu, “Kişiselleştirmek istemem ama, şu anda Sayın Cumhurbaşkanı’nın siyasi kaderi anlamında da maalesef AK Parti’nin siyasi kaderi anlamında da en belirgin aktörlerden birisi Bahçeli’dir. Sayın Bahçeli son 20 yıl içinde hiçbir zaman böyle bir güce kavuşmamıştır. Şu anda Sayın Bahçeli’nin tek başına seçime girse alacağı oy yüzde 5 ile 7 civarındadır. Ama kullandığı güç yüzde 25 ile 30 arasındadır” dedi.

“PERİNÇEK’E MUHTAÇ HALE GELDİLER”

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP’nin yüzde 1’in altında oya sahip olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e muhtaç duruma geldiğini işaret ederek, açıklamalarına şöyle devam etti: “Böyle bir AK Parti bırakmıştık. Ama gele gele sonunda değil Bahçeli gibi Meclis’te grubu olan ve Türkiye’de sivil siyasi çizgiyi temsil eden, o siyasi çizgiye de saygı duyarım. Sayın Bahçeli’yi eleştiririm ama Türkiye’de MHP çizgisi bir damardır ona saygı duyarım. HDP – MHP zıtlaşması içinde bu damarların belli şeylerde temsil ettiği seçmen kitlesine saygım var. MHP kitlesi bana çok ciddi destek verdikleri için biz 1 Kasım’da büyük bir güç kazandık. Sayın Bahçeli gibi Meclis’te grubu olan bir partiyi bırakın Perinçek gibi Meclis’te grubu olmayan binde 1’in altında oya sahip olan birine bile Sayın Erdoğan ve AK Parti muhtaç hale geldiyse AK Partili seçmen sormak zorunda. Kim bunu bu hale getirdi?”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Yüzde 5-7 oyu var, kullandığı güç yüzde 25-30 arasında" Sonraki Haber >>

Cemal Uşak'ın vefatı ve Mehmet Fırıncı

Cemal Uşak'ın vefatı ve Mehmet Fırıncı

Trump hastane dışına çıktı

Trump hastane dışına çıktı

MHP'li Haberal skandalı ile ilgili yeni görüntüler çıktı

MHP'li Haberal skandalı ile ilgili yeni görüntüler çıktı

A Haber'de bir vatandaşın 'dolar' yorumu, sosyal medyanın gündeminde

A Haber'de bir vatandaşın 'dolar' yorumu, sosyal medyanın gündeminde

Avrupa’nın en büyük hapishanesi Silivri!

Avrupa’nın en büyük hapishanesi Silivri!

Gence kenti Ermenistan tarafından bombalandı

Gence kenti Ermenistan tarafından bombalandı

Eğlence parkındaki facianın görüntüleri çıktı

Eğlence parkındaki facianın görüntüleri çıktı

Alex Avrupa'yı etkiledi

Alex Avrupa'yı etkiledi

Markette facia

Markette facia

Beton kamyonunun hızı felakete yol açıyordu

Beton kamyonunun hızı felakete yol açıyordu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:26:53