"Yüzde 5-7 oyu var, kullandığı güç yüzde 25-30 arasında"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin son 20 yıl içinde en güçlü dönemini yaşadığını belirterek, “Şu anda Sayın Bahçeli’nin tek başına seçime girse alacağı oy yüzde 5 ile 7 civarındadır. Ama kullandığı güç yüzde 25 ile 30 arasındadır”dedi.





Davutoğlu, Halk TV’de katıldığı programda, iktidarın küçük ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi eleştirdi. Davutoğlu, MHP’nin seçim olsa alacağı oyun şu anda yüzde 5 ila 7 arasında olduğuna işaret ederek, “Ama kullandığı güç yüzde 25 ile 30 arasındadır”dedi.





Bahçeli’nin 20 yıl içinde hiçbir zaman böyle bir güce kavuşmadığını kaydeden Davutoğlu, “Kişiselleştirmek istemem ama, şu anda Sayın Cumhurbaşkanı’nın siyasi kaderi anlamında da maalesef AK Parti’nin siyasi kaderi anlamında da en belirgin aktörlerden birisi Bahçeli’dir. Sayın Bahçeli son 20 yıl içinde hiçbir zaman böyle bir güce kavuşmamıştır. Şu anda Sayın Bahçeli’nin tek başına seçime girse alacağı oy yüzde 5 ile 7 civarındadır. Ama kullandığı güç yüzde 25 ile 30 arasındadır” dedi.







“PERİNÇEK’E MUHTAÇ HALE GELDİLER”





Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP’nin yüzde 1’in altında oya sahip olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e muhtaç duruma geldiğini işaret ederek, açıklamalarına şöyle devam etti: “Böyle bir AK Parti bırakmıştık. Ama gele gele sonunda değil Bahçeli gibi Meclis’te grubu olan ve Türkiye’de sivil siyasi çizgiyi temsil eden, o siyasi çizgiye de saygı duyarım. Sayın Bahçeli’yi eleştiririm ama Türkiye’de MHP çizgisi bir damardır ona saygı duyarım. HDP – MHP zıtlaşması içinde bu damarların belli şeylerde temsil ettiği seçmen kitlesine saygım var. MHP kitlesi bana çok ciddi destek verdikleri için biz 1 Kasım’da büyük bir güç kazandık. Sayın Bahçeli gibi Meclis’te grubu olan bir partiyi bırakın Perinçek gibi Meclis’te grubu olmayan binde 1’in altında oya sahip olan birine bile Sayın Erdoğan ve AK Parti muhtaç hale geldiyse AK Partili seçmen sormak zorunda. Kim bunu bu hale getirdi?”