Yüzde 81... Çok büyük bir ekonomik çöküş!

Ağbaba, raporunda, “10 esnaftan 8’i iktidarın destek paketini yetersiz buluyor. Düşük faizli krediye 10 esnaftan sadece 3’ü erişebildi. Yararlanıcıların yüzde 81’i taksitlerini ödeyemedi. Karşılanamayan kira, fatura ve vergi borçlarını ödeyebilmek için esnaf elindeki birikimi de tüketti” tespitleri yer aldı.





CHP’li Ağbaba’nın raporunda şu bilgilere yer verildi:





- Gelir kaybı:





Pandemi kısıtlamaları ve ekonomik kriz sonucu esnafın yüzde 28’i 50 ila 100 bin lira arası, yüzde 34’ü 100 ila 150 bin lira gelir kaybına uğradı. Ankete katılan esnafların yüzde 38’i ise bu süreçte toplam gelir kayıplarının 200-250 bin TL arası ve üzerinde olduğunu belirtti.





- Yüzde 67’si kredi alamadı:







Salgının ilk aylarında kepenk kapatan veya faaliyetleri kısıtlanan esnafa iktidarın adres gösterdiği düşük faizli banka kredilerine çok sayıda işletme sahibi erişemedi. Geçmiş borçları ve sicilleri nedeniyle bankalar esnafların büyük bölümünün kredi taleplerini reddetti. Anket sonuçlarına göre, esnafın yüzde 67’si düşük faizli krediden yararlanamadı.





- Yüzde 81’i taksiti ödeyemedi:





Sonuçlara göre 10 esnaftan sadece 3’ü kredi desteğinden yararlanabildi. Fakat ankete katılan esnafların yüzde 81’i geri ödeme yapamadı. Kredilerin 2020 Eylül olan ilk taksit ödemeleri faiz eklenerek, 6 ay sonrasına ertelendi. Ankete katılanlar, taksitlerini ilerleyen dönemde de ödemekte zorluk çekeceklerini kaydetti. Ödeme yapabilenler ise başka yerlere borçlandıklarını belirtti.