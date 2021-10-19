Samanyolu Haber /Teknoloji / Yüzde 90'ı kaldırıldı /19 Ekim 2021 22:17

Yüzde 90'ı kaldırıldı

Yapılan açıklamada, Twitter’in Rusya’da yasaklı içeriğin yüzde 90’ını kaldırdığını belirtildi. Açıklama Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) Başkanı Andrey Lipov'dan geldi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Twitter’in Rusya’da yasaklı içeriğin yüzde 90’ını kaldırdığını belirtti.

Roskomnadzor Başkanı Andrey Lipov, basın mensuplarına açıklamasında, Twitter ile ilgili soruya, “Şimdilik her şey yolunda. Onlara karşı uygulanan yaptırımlar, yasaklı enformasyonun yüzde 90’ından fazlasını kaldırmalarına yol açtı. Tam temizliğin sağlanması için az bir şey kaldı. Bekliyoruz. Onlarla diyaloga hazırız” dedi.

Twitter temsilcileriyle henüz görüşme tarihini değerlendirmediklerini dile getiren Lipov, “Twitter ne zaman hazır olursa o zaman görüşeceğiz. Top Twitter’de” ifadesini kullandı.

Daha önce Roskomnadzor Başkan Yardımcısı Vadim Subbotin, Rusya’da yasaklı içeriğin tamamını kaldırması durumunda Twitter’e uygulanan hız kısıtlamasının da tamamen kalkacağını açıklamıştı.

© Sputnik

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