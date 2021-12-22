Samanyolu Haber /Gündem / Yüzde 94 ağır zihinsel engelli Yakup Ali’nin babası tutuklandı /22 Aralık 2021 11:14

Yüzde 94 ağır zihinsel engelli Yakup Ali’nin babası tutuklandı

Yüzde 94 ağır zihinsel engelli, otizmli dünyaya gelen Yakup Ali Çetin’in babası Eyüp Çetin 4 gün önce tutuklandı. Otizm, dirençli epilepsi, kas hastalığı hipotoni, solunum yetmezliği ve yutma bozukluğu tanıları konan Yakup Ali’nin tüm ihtiyaçlarını babası görüyordu.

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Bold Medya’dan Sevinç Özarslan’ın haberine göre, otizmli dünyaya gelen Yakup Ali Çetin’in babası, din kültürü öğretmeni Eyüp Çetin, 18 Aralık 2021’de tutuklanarak Konya Cezaevi’ne gönderildi. Oğlunun bakımıyla yıllardır eşinin ilgilendiğini söyleyen anne Çetin, “Babasını tutuklamak onu ölüme terk etmek gibi bir şey. Çok mağdur durumdayız” dedi.

Otizm, dirençli epilepsi, kas hastalığı hipotoni, solunum yetmezliği ve yutma bozukluğu tanıları konulan 15 yaşındaki Yakup Ali’ye, acil müdahale eğitimi de verilen babası bakıyordu.

Biri ağır engelli olmak üzere üç çocuğa nasıl bakacağını bilemediğini söyleyen Yakup Ali’nin annesi, “Eğer babasını bırakmazlarsa ben oğluma bakamayacak durumdayım, onu bakım evine vermeyi bile düşünüyorum, o kadar zor durumdayız” ifadelerini kullandı.



BABASINA ACİL MÜDAHALE EĞİTİMİ VERİLMİŞTİ

Gülen Hareketi soruşturmaları kapsamında 15 Aralık 2021’de Ankara’da gözaltına alınan Eyüp Çetin üç gün sonra tutuklandı. En son Ankara’da kapatılan özel okullarda öğretmenlik ve idarecilik yapan Çetin, yıllardır Yakup Ali’nin yeme içme, tuvalet ihtiyacı, doktora getirip götürme ve fizik tedavisiyle yakından ilgileniyordu.

Yutma güçlüğü nedeniyle ciğerleri su topladığı için geçen yıl 45 gün yoğun bakımda kalan ve entübe edilen Yakup Ali’ye herhangi bir şey olmaması için babasına acil müdahale eğitimi verildi. Yapması gereken fizik tedavi hareketleri de yine babasına öğretildi. Ayrıca epilepsi nedeniyle sürekli nöbet geçiren Yakup Ali, nöbetler uykuda daha fazla ve etkili olduğundan kendine zarar vermemesi için geceleri mutlaka babasıyla yatıyordu. Yakup Ali şimdi tüm bunlardan mahrum kaldı.
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