Yüzde 94'ü soluğu yurtdışında aldı

Bu yıl Alman Lisesi'nden mezun olanların %94'ü üniversite için yurt dışına gitti. İstanbul Erkek Lisesi'nin mezunlarının üniversite eğitimine gidenlerin oranı, ilk kez Türkiye'de kalanları geçti. 2019 mezunlarının yüzde 52.6'sı Avrupa'ya gitti. Galatasaray Lisesi'nden yurt dışına gidenlerin oranı ise yüzde 32.6'ya ulaştı.







Genelde üniversite eğitiminin devamı ya da ‘beyaz yakalılar’ grubuna atfedilen beyin göçü Türkiye tarihinde ilk defa lise seviyesine indi. Sözcü’den Sultan Açar’ın haberine göre Avrupa, Amerika ve İngiltere'ye eskiden yüksek lisans ve doktora için giden Türkiye vatandaşları, ilk defa lise biter bitmez ülkeden ayrılmaya başladı.







Alman Lisesi mezunları yurtdışına gidişte %94'le rekor kırdı

NASIL GİDİYORLAR?





Öğrenciler lise son sınıfta ABİTUR ve IB sınavları sayesinde yurt dışına çıkabiliyor. Tamamı bu sınavları kazanıyor. Türk öğrencilerin yüzde 99'u, 10 yıl önce bu koşullara rağmen lisansa yurt dışına gitmiyordu. Şimdi tercihler tam tersine döndü. İstanbul Erkek Lisesi'ne her yıl LGS' de tek bir soru dahi yanlış yapmayıp, 500 tam puan alan yüzde 1'lik dilimdeki 180 öğrenci alınıyor. Mezunlarının 10 yıl önce sadece yüzde 1.6'sı yurt dışına giden tarihi lisede, son 4 yılda yurtdışı tercihleri katlanarak arttı.





GİDEN 100 KİŞİDEN 78'İ GERİ DÖNMÜYOR





Münih Teknik Üniversitesi Elektronik Bilgi Teknolojileri Mühendisliği öğrencisi A.B, “İstanbul Erkek'i dereceyle kazandım. Babam, asgari ücretle çalışıyor. Üniversite sınavını da, Abitur'u da kazandım. Ama üniversite bitince işsiz kalma riski nedeniyle yurtdışına gitmeyi seçtim. Türkiye'de, asgari ücrete zor iş bulurdum. Almanya'da saat başı ücretle garsonluk yapıp, okuyorum. Ama okul bitince en az 6 bin Euro maaş alacağım” dedi.





Berlin Teknoloji Üniversitesi Ekonomi Bilgisayar Bilimi öğrencisi E.A, “Ülkemdeki, birkaç üniversite hariç verilen yükseköğretim dünyada kabul görmüyor. Bu nedenle Avrupa'yı seçtim. Ailem, beni okutmak için çok zorlanıyor. AB ülkelerinde, yüzlerce çok zeki Türk öğrenci lisans okuyor. Kedi, köpek gezdiren de var. Yaşlılara bakan da. Türkiye'ye döner miyiz? diye aramızda konuşuyoruz. Arkadaşlarım da, hem kendi geleceğinden hem Türkiye'nin geleceğinden kaygı duyuyorlar”