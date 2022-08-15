Yüzde 96 engelli mahpus tahliyesine 10 gün kala vefat etti

5 yıldır hastalıklarına ve hastane raporlarına rağmen tahliye edilmeyen Yıldırım, beyninde tümör bulunuyordu ve geçirdiği ameliyatlar nedeniyle sağ gözünü kaybetmişti, sol gözünde ise yüzde 49 görme kaybı vardı. 2011 yılında “KCK Operasyonları” kapsamında yargılanıp “örgüt üyeliği” iddiasıyla ceza verilen Yıldırım’ın 25 Ağustos’ta tahliyesi bekleniyordu.



Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre; Elazığ Cezaevi yönetimi, Yıldırım’ın ailesini arayarak kalp krizine bağlı düşmeden kaynaklı yaşamını yitirdiğini ileri sürdü. Yıldırım’ın ailesi otopsi sonucunu bekliyor. Yıldırım, otopsi raporunun ardından cemevinde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.



“ÖLMESİNİ İSTEMİYORUM”



Yıldırım’ın eşi Aslı Yıldırım, eşinin yaşamından endişe duyduğunu belirterek, “Aklımız hep cezaevinde. ‘Yaşıyor mu? Görmediği için bir yere çarptı mı düştü mü?’ diye düşünüyoruz sürekli. Korkuyoruz. Eşim cezaevinde yaşayamaz. Ölüm haberi gelsin istemiyoruz” diyerek tahliyesini talep etmişti.



CEZAEVLERİNDE HASTA TUTUKLULAR TAHLİYE EDİLMİYOR



Cezaevlerinde binlerce hasta tutuklu tahliye edilmeyi bekliyor. Hasta ve infazı yakılan tutukluların serbest bırakılması için ailelerin başlattığı Adalet Nöbeti de sürüyor. İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) verilerine göre, Türkiye’deki cezaevlerinde hapishanelerde en az 651’i ağır olmak üzere en az bin 517 hasta tutuklu bulunduğuna dikkat çekildi. 2020 yılı başından 2021 yılı sonuna kadar en az 59 hasta tutuklu yaşamını yitirirken, 2022 yılının ikinci çeyreğinde ise cezaevlerinde hayatını kaybeden tutuklularının 5’inin ağır hasta tutuklu olduğu belirtildi.