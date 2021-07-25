Samanyolu Haber /Gündem / Yüzde yüz engeline rağmen KHK zulmünü tatmıştı... Nurefşan vefat etti /25 Temmuz 2021 14:37

Yüzde yüz engeline rağmen KHK zulmünü tatmıştı... Nurefşan vefat etti

Gazeteci babası KHK ile kapatılan kurumda çalıştığı için Ankara’da özel eğitim gördüğü okuldan atılan yüzde 100 engelli Nurefşan Ketenci bugün hayatını kaybetti.

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Dünyada 50 bin kişide bir görülen Kedi Miyavlaması Sendromu (Cri du Chat) ile dünyaya gelen Nurefşan Ketenci bugün Almanya’da hayatını kaybetti. Babası, gazeteci Remzi Ketenci KHK ile kapatılan bir kurumda çalıştığı için Ankara’da Sistem Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi’nden baskıyla atılan Nurefşan üç senedir ailesiyle Almanya’da yaşıyordu.

Birçok aile gibi 15 Temmuz’dan sonra Ketenci ailesi de maruz kaldıkları hukuksuzluk ve baskı nedeniyle Türkiye’yi terk etmek zorunda kaldı. 2017 yılında özel eğitim gördüğü okuldan atılan Nurefşan’ın annesi Senanur Ketenci, okulun müdürü tarafından nasıl baskıya maruz kaldığını ve zorla dilekçe imzalattıklarını geçen yıl Bold Medya’ya anlatmıştı.

Nurefşan’ı okuldan alması için okul müdürünün baskı ile dilekçe imzalattığını söyleyen Ketenci, “Çok çirkin bir şekilde attılar okuldan. Okul müdürü benim sürekli ağzımı arıyordu. Sürekli sorular soruyordu. Bir gün ‘Çocuğunuzu artık okuldan alın, istemiyoruz’ dedi. Normal şartlarda ancak veli çocuğunu isterse okuldan alabiliyor. Bana dilekçe gönderdi. Ben de mevcut şartlardan dolayı imzalamak zorunda kaldım.” dedi.

16 yaşında hayatını kaybeden doğuştan yüzde yüz engelli Nurefşan Ketenci oksijen tüpüne bağımlı bir hayat yaşıyordu. Doktorların ifadesine göre 94 yaşındaki bir insanın kalbini taşıyor, akciğerinin bir bölümü hiç çalışmıyor, bir bölümü ise kısmen görevini yerine getiriyordu.

Babanın işsiz kalması, engelli çocuklarının okuldan atılması ve 15 Temmuz’dan sonra Türkiye’de nefes alamayacak hale gelen Ketenci ailesi yurt dışına çıkmak zorunda kaldı. Yüzde yüz engelinin yanı sıra bir de mülteci olan Nurefşan’a Almanya sahip çıktı.

Türkiye’de eğitimi yarım kalan Nurefşan’a öncelikle elektrikli hastane yatağı ve ayakta durabilmesi için özel sandalye verildi. Evlerinin hem girişine hem banyoya lift takıldı. Boyuna ve kilosuna göre 3 kez tekerlekli sandalye yapıldı. Her sabah 8’den 15’e kadar okula giden Nurefşan’a, bu süre içinde tüm kişisel ihtiyaçlarına yardımcı olması için özel bir bakıcı tahsis edildi.

Gazeteci Remzi Ketenci Almanya'da gazetecilik faaliyetine devam ediyor. Uluslararası Gazeteciler Derneği (IJA) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Ketenci derneğin yönetiminde de bulunuyor.
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