Lübnan'ın başşehri Beyrut'ta 4 Ağustos Salı günü en az 135 kişinin ölümüne ve 5 binden fazla kişinin de yaralanmasına sebep olan patlamada infilak eden 2 bin 750 ton amonyum nitratın Mozambik'te bir madende kullanılmak üzere sipariş edildiği ortaya çıktı.





İddiaya göre mürettebatın maaşını ödeyemeyen gemi kaptanı fazladan yük alarak güzergâhında olmamasına rağmen Lübnan'a uğradı.





Mürettebatın şikâyeti üzerine dava açıldığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yardım talebine cevap alamayan kaptanın Moldova bandıralı Rus gemisini limanda metruk vaziyette kaldığı belirtildi.



GEMİ FAZLA YÜKÜNÜ ALDI VE BEYRUT LİMANI'NA UĞRADI







New York Times ve CNN'in haberlerine göre, 2013'te Gürcistan'ın Batum Limanı'ndan Mozambik'e gitmek üzere yola çıkan "MV Rhosus" isimli geminin hikâyesi şöyle:





Resmi kayıtlar ve kaptan Boris Prokoşev'in ifadesine göre gemi yakıt almak için Yunanistan'a uğradı.





Geminin Güney Kıbrıs'ta yaşayan Rus sahibi Igor Grechuşkin burada Rus ve Ukraynalı mürettebata parasının bittiğini, bu sebeple masrafları karşılamak için fazladan yük almak zorunda olduklarını söyledi.







GEMİNİN KAPTAN: AVUKAT TUTABİLMEK İÇİN YAKITIMIZI SATTIK







Rusya Denizciler Sendikası, "ciddi işletme ihlalleri", liman ücretlerinin ödenmemesi ve mürettebatın şikayetleri nedeniyle MV Rhosus'un Beyrut'a gelir gelmez alıkonulduğunu duyurdu.





Dün Echo Moscow radyosuna mülakat veren kaptan Prokoşev'e göre mürettebat 11 aydır gemideydi ve erzakları azalmıştı.







Prokoşev, "Her gün Putin'e yazdım. Sonunda avukat tutabilmek için geminin yakıtını satmak zorunda kaldık. Çünkü yardım çağrılarımıza yanıt alamadık. Geminin sahibi bize su ve yiyecek vermedi." dedi.





"YÜZEN BOMBA"





Sendikaya göre gemi daha sonra terk edildi. Paralarını alamayan mürettebat ülkelerine gönderildi.





Sendikanın açıklamasında "Geminin yükü tehlikeliydi. Liman idaresi yükün indirilmesine ve başka bir gemiye nakledilmesine izin vermedi." denildi.





2014'te bir Rus yayın organında gemiyi "yüzen bomba" diye tanımlandı.





Prokoşev ve mürettebatı temsil eden Lübnanlı avukat Charbel Dagher arasındaki yazışmalara göre amonyum nitrat 2014 yılı kasım ayında mahkeme kararıyla gemiden indirildi ve limandaki bir hangara taşındı.





LİMAN İDARESİ 6 DEFA MAHKEMEYE MÜRACAAT ETTİ





Kötü şartlarda muhafaza edilince infilak etme riski olan amonyum nitrat 6 yıl boyunca bu hangarda bekletildi.





Lübnan Gümrük İdaresi Başkanı Badri Daher, amonyum nitratın arz ettiği tehlikeyle ilgili altı kez yazılı uyarıda bulunduklarını, ancak mahkemenin bunları dikkate almadığını söyledi.





CNN'in ulaştığı belgelere göre Daher ve yerine geldiği liman müdürü amonyum nitratın son çare olarak Lübnan ordusuna satılmasını önerdi. Bu çağrıya da olumlu cevap gelmedi.







Daher, "Geminin yükünü limana boşaltmasına izin verilmemeliydi. Çünkü yük bizim değil Mozambik'indi." dedi.





"BİR KAPIYI TAMİR ETTİK; SONRA NELER OLDU FİKRİM YOK!"





Limanın şimdiki müdürü Hassan Koraytem dün yerel OTV kanalına "Mahkeme kararıyla yükü 12 numaralı depoya götürdük. Bunların tehlikeli madde olduğunu biliyorduk, fakat bu kadar tehlikeli olabileceğini bilmiyorduk." diye konuştu.





Koraytem, "Patlamadan birkaç saat önce öğlen saatlerinde Devlet Güvenliği Kurumu'nun talebiyle deponun bir kapısını tamir ettik. Ama öğleden sonra neler olduğu konusunda hiçbir fikrim yok." dedi.