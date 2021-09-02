Samanyolu Haber /Gündem / Yüzlerce hekim istifa yolunda /02 Eylül 2021 14:24

Yüzlerce hekim istifa yolunda

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsü salgını sürecinde sağlık çalışanlarının istifa, emeklilik ve izin taleplerine kısıtlama getirdi.

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Söz konusu yasağın 1 Temmuz itibariyle kaldırılmasının ardından bazı bölgelerde yoğun hekim istifası ve emekliliği yaşanmaya başladı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyesi Meltem Günbeği’ne göre başta ekonomik kayıplar, iş yükünün fazlalığı ve yetersiz şartlar hekimler arasında istifalara sebep oluyor ve meslekî tatmin her geçen gün azalıyor. İstifaların yoğunlaştığı Van ve Muğla Tabip Odaları başkanları şehirlerdeki durumu Gazete Duvar’a anlattı. Van-Hakkâri Tabip Odası Başkanı Dr. Hüseyin Yaviç’a göre sağlık kurumlarında iş yükü tolere edilemeyecek düzeye gelmiş durumda. Yaviç, Sağlıkta şiddet olaylarının arttığını, pandemi mücadelesinin sağlık çalışanları üzerinden yürütüldüğünü anlattı. Muğla Tabip Odası Başkanı Cafer Şahin ise, “Hekimlerin özlük haklarıyla alâkalı da büyük sıkıntılar var. Her hastanenin döner sermaye geliri, döner sermayenin hekimler ve sağlık çalışanları arasında paylaştırılması da hastanelere göre farklılık arz ediyor. Bu farklılıktan dolayı da gelir farkı ve gelirden yoksunluk durumu var arkadaşlarımızda” dedi.
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