Samanyolu Haber /Dünya / "Yüzlerce IŞİD mahkumu Suriye'de serbest bırakıldı" /15 Ekim 2020 23:51

"Yüzlerce IŞİD mahkumu Suriye'de serbest bırakıldı"

Suriye'nin kuzeyinde bazı bölgeleri kontrol eden Suriye Demokratik Konseyi (SGK) tarafından çıkarılan af kararıyla yüzlerce IŞİD mahkumunun serbest bırakıldığı belirtildi.

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Suriye'nin kuzeyinde bazı bölgelerin kontrolünü elinde tutan ABD destekli Suriye Demokratik Konseyi (SDK), ilan ettiği genel af kapsamında yüzlerce IŞİD üyesini serbest bıraktı.

SDK isimli grubun başkanı Amina Omar, serbest bırakılanların 'ellerine kan bulaşmamış' ya da 'IŞİD'e katıldıklarından ötürü pişmanlık duyan kişiler' olduğunu belirtti.

Euronews'in haberine göre; SDK yönetimi, perşembe günü 631 mahkumun serbest bırakıldığını ve halen tutuklu bulunan 253 kişinin cezalarının ise yarıya indirileceğini bildirdi.

Ayrıca SDK, af ve tahliyelerin Suriye'nin kuzeydoğu ve doğu bölgelerindeki aşiret liderlerinin talebi doğrultusunda alındığını aktardı.

Çatı yapısını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri isimli silahlı oluşumun siyasi kanadı olarak faaliyet gösteren SDK'nin kontrolünde 20'den fazla cezaevi bulunuyor.

Bu cezaevlerinde 10 binden fazla IŞİD militanı mevcut.

Tutuklular arasında 800'ü Avrupa ülkelerinden olmak üzere 2 bin civarında IŞİD üyesi de bulunuyor. Ancak ülkeleri genellikle IŞİD savaşçılarını geri almayı reddediyor.

SDK, bu ayın başında yaptığı açıklamada, kontrolünde tuttuğu Suriyeli IŞİD üyelerini serbest bırakacağını açıklamıştı.

Türkiye, SDK'yi, PKK'nın Suriye kolu olarak görüyor ve terör örgütü olarak kabul ettiğini belirtiyor.
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