Yüzlerce mağdur, binlerce liralık borç

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre sosyal medya günlerdir dev bankanın müşterilerinin iddiaları ile çalkalanıyor. Mobil bankacılık kullanan birçok kişinin iddiası ise hesaplarından kendilerinden habersiz para aktarıldığı ve kredi çekildiği. Yüzlerce kişi bir sabah uyandıklarında binlerce liralık borçlu olduklarını gördüğünü söylüyor. O iddialar sonrası ise bankanın müşteri hizmetlerini arayanlar hatları adeta kilitlemiş durumda.





Bir süredir konuşulan iddialara geç de olsa yanıt veren dev banka iddiaları kabul etmedi. Sistemlerinde güvenlik açığının olmadığını ve veri sızıntısı iddialarının asılsız olduğunu kaydetti.Mynet’in Ekol TV’den aktardığı haberinde, mağduriyet yaşamak istemeyen diğer müşterilerin de banka hesaplarını bir bir kapattığı öğrenildi.Sosyal medyadan dolandırıldığını iddia edenlerden bazıları şu paylaşımlarda bulundu:"Adıma 100 bin lira kredi çekilmiş. Çok mağdurum. Engelli bir vatandaşım. 3 tane İBAN’a bu para gönderilmiş.Gece yarısı saat 1 buçukla sabah 7 buçuk arasında mobil şubeme girilerek adıma 350 bin lira kredi çekilip onaylatılmış. Bana bilgi mesajı gelmemiştir. Sonrasında bu parçalar halinde 350 bin TL tanımadığım kişilere EFT yapılmıştı. Bu konuda banka biz mağdur etmiştir.Bütün bunlardan bizim haberimiz bilgimiz ve rızamız yoktur. Onaylanan bu kredi sabaha karşı 03.17'de Mustafa isimli şahsa aktarılmıştır. Bu süreç içerisinde savcılığa başvurumuzu yaptık. Ek beyanımızı sunduk"Gece 2’de 8 dakikada hesabımdan 237 bin lira kredi 50 bin lira esnek hesap bir de hesabımda bulunan 30 bin TL bir kere EFT yapıldı. Telefonumuz zaten şu an siber suçlarda inceleniyor. Yani sonuç bekliyoruz.”Konuya ilişkin konuşan TÜKONFED Hukuk Komisyonu üyesi Avukat Fevzi Doğan “Tüketicinin en savunmasız en zayıf olduğu noktada gerçekleşmiş bu. Banka ilgili dolandırıcılık eyleminin gerçekleşmesini önlemek için üzerine düşen bütün sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor” diye açıklamada bulundu."Tüketici haklı burada maksimum 50 bin lira kredi çekme limiti varken bir anda 500 bin lira hesabından kredi çekiliyor. Bu nasıl mümkün oluyor?” ifadelerini kullanan Doğan, bankanın buna bir açıklama getirmesi gerektiğini belirtti.Bankanın güvenlik tedbirlerini yerine getirmediğini söyleyen Doğan, "Banka işlemi durdurup tüketiciyi telefonla arayıp bu işlemi siz mi yapıyorsunuz. Bu sizin tarafınızdan mı gerçekleşiyor? Farklı bir şey tespit ettik. Buna siz cevap verin demesi gerekiyor. Dolandırıcılık işleminde bankanın bu güvenlik tedbirlerini yerine getirmediğini görüyoruz” yorumunu yaptı.