Samanyolu Haber /Dünya / "Yüzlerce motosikletle geldiler" /05 Aralık 2021 21:24

"Yüzlerce motosikletle geldiler"

Afrika ülkesi Nijer'de G5 Sahel Ortak Gücü olarak adlandırılan birliğin karargahına yapılan saldırıda 108 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Afrika’nın Sahel bölgesinde 2017’de Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer tarafından oluşturulan G5 Sahel Ortak Gücü’ne ait karargaha Nijer’de silahlı saldırı düzenlendi.

Tillaberi bölgesinde yer alan Fianto karargahına kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 29 asker hayatını kaybederken, 79 saldırgan öldürüldü.

MOTOSİKLETLE GELDİLER

Yetkililer, saldırganların bölgeye yüzlerce motosikletle geldiğini ifade etti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, bölgede El-Kaide ve IŞİD'e bağlı çok sayıda silahlı grup bulunuyor.

Yaklaşık 25 milyon nüfusa sahip Nijer'de özellikle Mali ile sınır bölgelerinde sık sık silahlı saldırı yaşanıyor. Hükümet, şehirlerin dışındaki çöl benzeri alanlarda çok az kontrole sahip.
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