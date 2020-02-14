Samanyolu Haber /Gündem / Yüzlerce öğrenci dilekçe verdi /14 Şubat 2020 19:31

Yüzlerce öğrenci dilekçe verdi

Yaptığı skandal açıklamalarla gündeme gelen Bedri Gencerin, Yıldız Teknik Üniversitesi ile ilişiğinin kesilmesi için üniversite öğrencileri yüzlerce dilekçe verdi.

SHABER3.COM

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde çocuk yaşta evliliği savunan sözde profesör Bedri Gencer’in üniversiteyle ilişiğinin kesilmesi için öğrenciler yüzlerce dilekçe verdi.

Dilekçe teslim sürecine başlayan öğrenciler, Bedri Gencer’in YTÜ’den kovulana kadar çalışmaya ve olayın takipçisi olmaya devam edeceklerini söylediler.

 Gencer’e karşı dilekçelerini teslim ettikten sonra rektörlüğün önünde konuşan bir öğrenci, gericiliğin kökünü Yıldız’dan kazımaya kararlı olduklarını vurguladı.

İlk günden 124 dilekçe teslim eden öğrenciler önümüzdeki günlerde dilekçelerini iletmeye devam edeceklerini duyururken, önümüzdeki günlerde de dilekçe toplamaya devam edeceklerini açıkladılar. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yüzlerce öğrenci dilekçe verdi Sonraki Haber >>

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:14:31