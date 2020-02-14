Yüzlerce öğrenci dilekçe verdi

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde çocuk yaşta evliliği savunan sözde profesör Bedri Gencer’in üniversiteyle ilişiğinin kesilmesi için öğrenciler yüzlerce dilekçe verdi.
Dilekçe teslim sürecine başlayan öğrenciler, Bedri Gencer’in YTÜ’den kovulana kadar çalışmaya ve olayın takipçisi olmaya devam edeceklerini söylediler.
Gencer’e karşı dilekçelerini teslim ettikten sonra rektörlüğün önünde konuşan bir öğrenci, gericiliğin kökünü Yıldız’dan kazımaya kararlı olduklarını vurguladı.
İlk günden 124 dilekçe teslim eden öğrenciler önümüzdeki günlerde dilekçelerini iletmeye devam edeceklerini duyururken, önümüzdeki günlerde de dilekçe toplamaya devam edeceklerini açıkladılar.