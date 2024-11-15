Samanyolu Haber /Gündem / Yüzsüzlüğün bu kadarı: AKP'nin nasıl torpil yaptığını canlı yayında anlattı /15 Kasım 2024 16:02

Yüzsüzlüğün bu kadarı: AKP'nin nasıl torpil yaptığını canlı yayında anlattı

AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, bir ilçede herhangi bir kurumda alım olduğunda ilçe başkanına inisiyatif bıraktığını açıkça belirtti. Yıldırım, gelen 'adaletsizlik' eleştirisine de 'E o kadar da olacak canım...' yanıtını verdi.

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AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, bir canlı yayında yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. 

Yıldırım, bir ilçede herhangi bir kurumda alım olduğunda ilçe başkanına inisiyatif bıraktığını belirtti. 

"EE O KADAR DA OLACAK CANIM"
Cumhuriyet'te yer alan habere göre gazetecinin, "Başkanım, ilçe başkanı referans oluyor, adaletsiz değil mi?" sorusuna ise, "Ee o kadar da olacak canım" şeklinde yanıt verdi.

Bu açıklamalar, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve sosyal medyada tartışmalara neden oldu. 

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Yıldırım'ın sözleri, özellikle liyakat ve adalet konularında eleştirilerin hedefi oldu.

Bazı yurttaşlar, bu tür uygulamaların adaletsizliğe yol açtığını ve kamu kurumlarında liyakat esasına dayalı alımların yapılması gerektiğini savundu.
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