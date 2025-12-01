Yüzsüzlüğün bu kadarı... Okuyunca şok olacaksınız!

Şırnak Üniversitesinde yıllardır süregeldiği iddia edilen “kişiye özel adrese teslim kadro ilanlarına” bir yenisi daha eklendi. Bu kez kadro sahibi, üniversite rektörü Abdurrahim Alkış’ın kardeşi Abdullah Alkış oldu. Oda TV’nin haberine göre daha önce üniversitede güvenlik görevlisi olarak çalışmasının ortaya çıkmasının ardından görevden alınan kardeş Alkış, bir kişilik büro personeli kadrosuna başvurular devam ederken kadronun kendisi için açıldığını ve aralık ayında Rektörlük Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğünde Büro Personeli olarak rektör abisine bağlı çalışmaya başlayacağını ilan etti.





Abdullah Alkış’ın, 12 gün önce 18 Kasım Salı günü Facebook’tan yaptığı paylaşım şöyle:





"Kadro benim için hazırlandı, ilan sadece kanun gereği prosedür"





"Beni seven dostlarıma Facebook'umda ekli tüm arkadaşlarıma duyurulur!!!





Bana ve abime düşman olanları çatlatacak şekilde üniversitede klimalı, bilgisayarlı, şahsıma özel odamda Büro Personeli olarak çalışmam için kadro ilanım dün itibarıyla yayınlandı. Merak etmeyin bu sefer her şeyi düşündük. Kadro benim için hazırlandı, ilan sadece kanun gereği prosedürdür, sıkıntı yok. Dualarınızı, tebriklerinizi şimdiden arayıp iletebilirsiniz, kabul ederim.





"Doğrudan rektör abime bağlı şekilde görevime başlıyorum"





Yakında üniversite konukevinde geçici olarak yaptığım görevden ayrılıyorum. Aralık ayında Rektörlük Dış İlişkiler Koordinatörlüğünde Büro Personeli olarak, doğrudan rektör abime bağlı şekilde görevime başlıyorum. Bu sefer hiçbir sorun yaşanmayacak inşallah.





"Şikayetçi namussuz mahluklar yüzünden kadrom iptal olmuştu"





2023’te güvenlik görevlisi olarak üniversiteye alındığımda kıskançlığından çatlayan, karakter yoksunu şikayetçi namussuz mahluklar yüzünden kadrom iptal olduğunda en çok üzülen rektör abimdi. Bana 'Abdullah ben bu üniversitenin rektörüyüm, seni bu üniversiteden kimse koparamaz. Personel başkanıyla oturduk planladık, bir süre seni konukevinde asgari ücretle çalıştıracağım. Sen biraz sabret, bu sefer seni direkt rektörlüğe büro personeli olarak alacağım, merak etme' demişti. Abim sözünde durur, dediğini de aynen yaptı. O şikayet eden namussuzlar oturup yansın haline.





"Bu üniversitenin gerçek sahibinin biz olduğunu bir kez daha göstereceğiz"





Şimdi çok şükür direkt abime bağlı çalışacağım. Aralıkta büro personeli olarak göreve başladığım gün, o şikayetçi tayfayı sinirden kudurtup çatlatma günüm olacak. Rektör abime ve bana şikayetlerle bulaşmaya kalkanlara, bu üniversitenin gerçek sahibinin biz olduğunu bir kez daha göstereceğiz. Rektör abime kafa tutanların üniversitede barınamadığını zaten gösterdik, şimdi de benim güvenlik kadromu iptal ettiren o namussuzlara ders verme sırası geldi.





Aralık ayında atamam yapılıp yeni görev yerime geçtiğimde, tüm dostlarımı ve arkadaşlarımı büromda çayımı, kahvemi içmeye beklerim."





"Teknisyen kadrosu abimin çok sevdiği bir dostunun yakını için açıldı; boşuna uğraşmayın"





Abdullah Alkış, paylaşımında kendisi için açılan büro personeli kadrosunu açıklamasının yanı sıra aynı ilanda yer alan teknisyen kadrosunun da aile dostlarının yakını için açıldığını yazdı. Paylaşımının devamında Alkış, şöyle yazdı:





"Benim büro personeli kadrom haricinde, ilanda bir güvenlik görevlisi ve bir teknisyen kadrosu da var. Teknisyen kadrosu, abimin çok sevdiği bir dostunun yakını için açıldı. O kadroya da başvuramazsınız. oraya heves etmeyin. Başvursanız da boşuna, şartları size uymaz, kazanamazsınız, boşuna uğraşmayın.





Ama güvenlik görevlisi kadrosu müsait; ön lisans mezunu olan, KPSS P93 puanı en az 70 olan ve bizden yana nasibi olan tüm dostlarım bu kadroya başvurabilir. Şartları tutup da gerçekten ihtiyacı olan dostlarım girer inşallah. Başvuru için son tarih 1 Aralık, unutmayın.





İlanı ve ilan linkini aşağıya bırakıyorum, detayları oradan okuyun. Aklınıza takılan bir şey olursa beni ararsınız, gereken yönlendirmeyi yaparım.





Hadi bana eyvallah."





Çok konuşulan bu paylaşımın ardından Şırnak Üniversitesi bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada iddialar yalanlandı.