Samanyolu Haber /Kültür / Yüzünüzü güldürecek hitap çiçekleri /19 Temmuz 2021 13:15

Yüzünüzü güldürecek hitap çiçekleri

Hastalıklar, zorluklar, çileler ve tüm olumsuzluklara rağmen Ümit Nağmeleri coşku ile umutları tazelemeye, karamsarlıkları kovmaya devam ediyor. Kurban Bayramı vesilesiyle mikrofonun başına geçen hitap çiçeği gençler, bu kez farklı bir formda potpuri ile seyircilerin karşısına çıkıyor.

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Ümit Nağmeleri Kurban Bayramı için Akapella müzikli özel bir proje hazırladı. Dünya çocukları bu sefer farklı insan seslerinin hep birlikte uyum içerisinde belli bir kurala göre icra edilen Akapella müzik türü için toplandı. 

10 ülkeden 21 yetenekli öğrenci bir araya gelerek “Sürgün, Leylim Ley ve Güzel Günler Göreceğiz” şarkılarından oluşan 3 şarkılık  bir potpuriyi bayramı buruk bir şekilde geçiren tüm insanlar için seslendirdi. Bayram özel klibi Ümit Nağmeleri’nin YouTube kanalından izlenebilir.
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