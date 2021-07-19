Yüzünüzü güldürecek hitap çiçekleri

Ümit Nağmeleri Kurban Bayramı için Akapella müzikli özel bir proje hazırladı. Dünya çocukları bu sefer farklı insan seslerinin hep birlikte uyum içerisinde belli bir kurala göre icra edilen Akapella müzik türü için toplandı.







10 ülkeden 21 yetenekli öğrenci bir araya gelerek “Sürgün, Leylim Ley ve Güzel Günler Göreceğiz” şarkılarından oluşan 3 şarkılık bir potpuriyi bayramı buruk bir şekilde geçiren tüm insanlar için seslendirdi. Bayram özel klibi Ümit Nağmeleri’nin YouTube kanalından izlenebilir.