Samanyolu Haber /Gündem / ‘Yüzyılın en iyi beyin cerrahı’ unvanlı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti /11 Haziran 2025 14:18

‘Yüzyılın en iyi beyin cerrahı’ unvanlı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ‘Yüzyılın en iyi beyin cerrahı’ seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil’in hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Alanında yürüttüğü eşsiz çalışmalarla ‘Yüzyılın en iyi beyin cerrahı’ seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil Hocamızın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bilime adadığı ve bir asra yaklaştığı ömründe hepimiz için örnek teşkil eden nice işe imza atmıştı. Onun hatırasını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Mekanı cennet, makamı ali olsun” dedi.

Tıp dünyasında bir efsane olarak kabul edilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil, mikronöroşirürji alanındaki devrim niteliğindeki çalışmalarıyla yalnızca Türkiye’de değil, tüm dünyada saygı gören bir isim haline geldi. Amerikan Beyin Cerrahları Derneği tarafından “Yüzyılın Beyin Cerrahı” seçilen Yaşargil, modern beyin cerrahisinin mimarları arasında gösteriliyordu.

Prof. Dr. Gazi Yaşargil, 1925 yılında Diyarbakır’da doğdu. Tıp eğitimine Ankara Üniversitesi’nde başladı, ardından İsviçre Basel Üniversitesi’nde tamamladı. 1960’lı yıllarda mikroskobik teknikleri beyin cerrahisinde ilk kez kullanan Yaşargil, mikronöroşirürji alanını geliştirerek, günümüzde kullanılan birçok cerrahi tekniğin öncüsü oldu.
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