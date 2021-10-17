Z kuşağı AKP'nin korkulu rüyası oldu

ORC Araştırma, Z kuşağı olarak nitelendirilen 1997 – 2005 yılları arasında doğan kişilerle yaptığı seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. CHP yüzde 33,8 ile birinci olurken, ‘oy kullanmayacağım’ diyenlerin oranı yüzde 17,8, kararsızların oranı ise yüzde 13,4 oldu.







Sözcü'de yer alan habere göre yöneltilen, “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy veririsiniz” sorusuna verilen yanıtlar ve oranları şöyle:









Yüzde 33,8 CHP

Yüzde 11,4 AKP

Yüzde 6,6 İYİ Parti

Yüzde 7,2 MHP

Yüzde 5,3 HDP

Yüzde 2,1 DEVA

Yüzde 0,9 Gelecek

Yüzde 0,8 Saadet

Yüzde 0,7 Diğer partiler

Yüzde 13,4 Kararsız

Yüzde 17,8 oy kullanmayacak





“Önümüzdeki 1 yıl içinde ekonominin nasıl olacağını düşünüyorsunuz?“ sorusuna verilen cevaplar:





Yüzde 50,7: Daha kötü olur

Yüzde 35,1: Değişmez

Yüzde 14,2: Daha iyi olur





“Yargıya güveniyor musunuz?” sorusuna verilen cevaplar





Yüzde 21,3: Evet güveniyorum

Yüzde 78,7: Hayır güvenmiyorum