Samanyolu Haber /Dünya / “Z Kuşağı” isyanı 8. gününde /05 Ekim 2025 12:48

“Z Kuşağı” isyanı 8. gününde

Fas’ta kendilerini “Z Kuşağı” olarak tanımlayan gençlerin sosyal adalet, sağlık, eğitim reformu ve yolsuzlukla mücadele talepleriyle başlattığı protestolar sekizinci gününe girdi. Başkent Rabat’tan Kazablanka’ya, Marakeş’ten Tanca’ya kadar çok sayıda kentte binlerce genç sokağa çıktı.

SHABER3.COM

Rabat’ta Parlamento binası önünde toplanan kalabalık, “Özgürlük, onur, sosyal adalet”, “Fosfat var, iki denizimiz var ama sefalet içindeyiz” ve “Başbakan Ahannuş istifa” sloganları attı. Göstericiler, ülkedeki yüksek işsizlik oranı ve artan yaşam maliyetlerine tepki gösterdi.

Eylemler kıyı bölgelerine taşındı

Kazablanka’daki protestocular bu kez sahil bölgesi Ayn Diab’da toplandı. Gençler, gözaltına alınan arkadaşlarına destek verirken iş ve yaşam koşullarının iyileştirilmesini talep etti.

Geniş katılım, barışçıl ton

Gençlik hareketi, Rabat, Kazablanka, Tanca, Agadir, Marakeş, Fes ve diğer şehirlerde protestoların barışçıl biçimde sürdüğünü açıkladı. Vecde kentinde araç çarpması sonucu ağır yaralanan iki protestocu için dayanışma mesajı yayımlandı.

Eski başbakandan destek

Fas’ın eski Başbakanı Sadeddin Osmani, gençlerin dile getirdiği taleplerin “tüm halkın sesi” olduğunu belirterek mevcut hükümeti eleştirdi. Osmani, “Gençleri anlamak yerine onları dışlamak, ülkeyi derin bir krize sürükler” dedi.

Gözaltılar ve yalanlanan iddialar

Agadir ve Sidi Tayyibi gibi bölgelerde 400’e yakın kişi gözaltına alındı. Marakeş Başsavcılığı, sosyal medyada yayılan “protestolarda ölüm” iddialarını yalanlayarak, Kutubiye bölgesinde yaşamını yitiren kişinin eylemlerle ilgisinin bulunmadığını açıkladı.

Sol partiler harekete geçti

Demokratik Sol Federasyonu ve bazı sendikalar, protestoları ve gençlik hareketinin taleplerini değerlendirmek üzere Rabat’ta ortak bir toplantı düzenleyeceklerini duyurdu.

Fas’ta gençlerin “Z kuşağı isyanı”, ülkenin sosyoekonomik sorunlarının yeni bir kuşak tarafından güçlü biçimde dile getirildiği toplumsal bir harekete dönüşmüş durumda.
14:41:12