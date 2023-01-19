Samanyolu Haber /Gündem / Z kuşağından Cumhur İttifakı'na kötü haber! /19 Ocak 2023 21:52

Z kuşağından Cumhur İttifakı'na kötü haber!

ORC Araştırma'nın 'Z kuşağı' anketinde Millet İttifakı'nın oranı yüzde 42 oldu. Cumhur İttifakı'nın oranı ise sadece yüzde 22'de kaldı.

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Araştırma 13-17 Ocak 2023 tarihleri arasında Z kuşağı seçmenlerinden oluşan 2160 kişi ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi. Gençlere "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.



Katılımcıların yüzde 21,9'u CHP yanıtını verirken, yüzde 20,1'i İYİ Parti cevabını verdi. AKP'nin oy oranı yüzde 15,1'de kalırken, MHP'de bu oran yüzde 6,9 oldu.

Millet İttifakı'nın toplam oranı yüzde 42 oldu. Cumhur İttifakı ise yüzde 22'de kaldı. Katılımcıların yüzde 6,6'sı HDP, yüzde 5'i Gelecek Partisi ve Yüzde 2,5'i DEVA Partisi yanıtını verdi. Kararsızların oranı ise yüzde 10,2 oldu.

Anket sonuçları şu şekilde:

CHP: %21,9

İYİ Parti: %20,1

AKP: %15,1

Kararsız: %10,2

MHP: %6,9

HDP:%6,6

Türkiye Değişim Partisi: %5,1

Gelecek Partisi: %5,0

Zafer Partisi: %3,8

DEVA Partisi: %2,5

Diğer: %2,8


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