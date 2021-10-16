Z kuşağının sandık tercihi ne olacak?

• Ekim 2021'de ise % 62.5'i erken seçim olmalı





• % 33.8 CHP,• % 11.4 AK Parti,• % 6.6 İYİ Parti• % 7,2 MHP• % 5.3 HDP• % 2.1 DEVA• % 0.9 Gelecek• % 0.8 Saadet• % 0.7 Diğer partilere oy vereceğini belirtirken• % 13.4 Kararsız olduğunu ve• % 17.8 ise oy kullanmayacağını ifade etti.• Haziran 2021'de % 49.2• Eylül 2021'de % 59.9• % 50.7'si daha kötü olur• % 35.1'i değişmez• % 14.2'si daha iyi olur yanıtını verdi.• % 25.1: evet güveniyorum• % 74.9 hayır güvenmiyorum• % 22.6 evet güveniyorum• % 77.4 hayır güvenmiyorum• % 21.3evet güveniyorum• % 78.7hayır güvenmiyorumGenel seçmene sorulan "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusunda ise Cumhur İttifakı'nı oluşturan AKP ve MHP'nin oylarının toplamı % 41.3, Millet İttifakı'nı oluşturan CHP ve İYİ Parti'nin oy oranı ise % 39 olarak hesaplandı.• AKP: % 31.9• CHP: % 25.9• İYİ Parti: % 13.1• MHP: % 9.4• HDP: % 8.1• DEVA: % 4.7• Gelecek Partisi: % 2.9• Diğer: % 4