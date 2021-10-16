Samanyolu Haber /Politika / Z kuşağının sandık tercihi ne olacak? /16 Ekim 2021 12:56

Z kuşağının sandık tercihi ne olacak?

ORC Araştırma'nın Eylül-Ekim 2021 Genel seçim araştırması kapsamında katılımcılara çeşitli sorular yöneltildi.

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Z kuşağı olarak tasvir edilen 1997 ile 2005 yılları arasında doğan kişilerle yapılan ankette yöneltilen, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy veririsiniz?" sorusuna;
    •    % 33.8 CHP,
    •    % 11.4 AK Parti,
    •    % 6.6 İYİ Parti
    •    % 7,2 MHP
    •    % 5.3 HDP
    •    % 2.1 DEVA
    •    % 0.9 Gelecek
    •    % 0.8 Saadet
    •    % 0.7 Diğer partilere oy vereceğini belirtirken
    •    % 13.4 Kararsız olduğunu ve
    •    % 17.8 ise oy kullanmayacağını ifade etti.

Katılımcıların "Erken seçim olmalı mı?" sorusuna yanıtları ise şöyle oldu:
    •    Haziran 2021'de % 49.2
    •    Eylül 2021'de % 59.9
    •    Ekim 2021'de ise % 62.5'i erken seçim olmalı

"Önümüzdeki 1 yıl içinde ekonominin nasıl olacağını düşünüyorsunuz?" sorusunun da yöneltildiği vatandaşların;
    •    % 50.7'si daha kötü olur
    •    % 35.1'i değişmez
    •    % 14.2'si daha iyi olur yanıtını verdi.

"Yargıya güveniyor musunuz?" sorusuna verilen cevapların son üç aylık değişimi ise şöyle:

Haziran 2021
    •    % 25.1: evet güveniyorum
    •    % 74.9 hayır güvenmiyorum

Eylül 2021
    •    % 22.6 evet güveniyorum
    •    % 77.4 hayır güvenmiyorum

Ekim 2021
    •    % 21.3evet güveniyorum
    •    % 78.7hayır güvenmiyorum

Genel seçmene sorulan "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusunda ise Cumhur İttifakı'nı oluşturan AKP ve MHP'nin oylarının toplamı % 41.3, Millet İttifakı'nı oluşturan CHP ve İYİ Parti'nin oy oranı ise % 39 olarak hesaplandı.

Araştırmaya göre partilerin aldığı oy oranları ise şöyle:
    •    AKP: % 31.9
    •    CHP: % 25.9
    •    İYİ Parti: % 13.1
    •    MHP: % 9.4
    •    HDP: % 8.1
    •    DEVA: % 4.7
    •    Gelecek Partisi: % 2.9
    •    Diğer: % 4
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