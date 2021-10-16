Z kuşağının sandık tercihi ne olacak?

• % 33.8 CHP,
• % 11.4 AK Parti,
• % 6.6 İYİ Parti
• % 7,2 MHP
• % 5.3 HDP
• % 2.1 DEVA
• % 0.9 Gelecek
• % 0.8 Saadet
• % 0.7 Diğer partilere oy vereceğini belirtirken
• % 13.4 Kararsız olduğunu ve
• % 17.8 ise oy kullanmayacağını ifade etti.
Katılımcıların "Erken seçim olmalı mı?" sorusuna yanıtları ise şöyle oldu:
• Haziran 2021'de % 49.2
• Eylül 2021'de % 59.9
• Ekim 2021'de ise % 62.5'i erken seçim olmalı
"Önümüzdeki 1 yıl içinde ekonominin nasıl olacağını düşünüyorsunuz?" sorusunun da yöneltildiği vatandaşların;
• % 50.7'si daha kötü olur
• % 35.1'i değişmez
• % 14.2'si daha iyi olur yanıtını verdi.
"Yargıya güveniyor musunuz?" sorusuna verilen cevapların son üç aylık değişimi ise şöyle:
Haziran 2021
• % 25.1: evet güveniyorum
• % 74.9 hayır güvenmiyorum
Eylül 2021
• % 22.6 evet güveniyorum
• % 77.4 hayır güvenmiyorum
Ekim 2021
• % 21.3evet güveniyorum
• % 78.7hayır güvenmiyorum
Genel seçmene sorulan "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusunda ise Cumhur İttifakı'nı oluşturan AKP ve MHP'nin oylarının toplamı % 41.3, Millet İttifakı'nı oluşturan CHP ve İYİ Parti'nin oy oranı ise % 39 olarak hesaplandı.
Araştırmaya göre partilerin aldığı oy oranları ise şöyle:
• AKP: % 31.9
• CHP: % 25.9
• İYİ Parti: % 13.1
• MHP: % 9.4
• HDP: % 8.1
• DEVA: % 4.7
• Gelecek Partisi: % 2.9
• Diğer: % 4