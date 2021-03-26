'Z kuşağının yüzde 75’i AKP’ye oy vermeyecek'

“Bu kuşaktakilerin yaklaşık yüzde 80'ni AKP'ye oy vermeyecek”





Sözcü'de yer alan habere göre, “Yüzde 44.9'u Cumhur İttifakı'na oy veriyor, yüzde 55.1'i ise vermiyor. Z kuşağı­nın 2023'teki oy oranı yüzde 11.8 civarında olacaktır. 2023'e gelindiğinde Z kuşağının nüfus oranı yaklaşık yüzde 12 civarında olacak ve bu kuşaktakilerin yaklaşık yüzde 80'ni AKP'ye oy vermeyecek” diyen Gezici Z kuşağının nen belirgin özelliklerini şöyle açıklıyor:





“Kendilerini tek tip bir ideolojiye ya da ideolojik gruba veya partiye yakın hissetmiyorlar”





“En belirgin özelliğinin, kendilerini tek tip bir ideolojiye ya da ideolojik gruba veya partiye yakın hissetmiyor olduklarını görüyoruz. Yaptığımız araştırmalarda bu kuşaktakilerin yüzde 68,7'sinin, kendisini Atatürkçü, milliyetçi, muhafazakâr gibi kategorilerle tanımlamak istemediğini ve herhangi bir siyasi partiye de yakınlık duymadığını ifade ettiklerini görüyoruz. Kendilerini evrensel değerlere daha bağlı hissediyorlar ve mevcut siyasetin yaslandığı kategorileri reddediyorlar. Siyasetçilerin; dikte edici, buyurgan, sert dilini onaylamıyorlar.”





Gezici, en merak edilen konulardan biri olan bugün seçim olsa Z kuşağının oy erme davranışlarının ne olacağı sorusuna ilişkin de şu bilgileri paylaştı:















