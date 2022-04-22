'Z' sembolünü kullananlar yargılanabilir

5 ülke Moskova'yı eleştirmedi





Ulusal Güvenlik Komitesi, 2. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanya’sına karşı 1945 yılında kazanılan zaferin geleneksel kutlamaları çerçevesinde yapılacak geçit törenlerinde kullanılacak üniformalarda da “Z” sembolünün kullanılmamasını istedi.Ulusal yasalara göre, “etnik gruplar arasında nefreti körüklemenin suç sayıldığına” dikkati çeken komite, bu yüzden “Z” sembolü taşınmaması uyarısında bulundu.Komite, vatandaşlardan 9 Mayıs'ta zaferin anısına düzenlenecek geçit töreninde “Z” sembolü ile ilgili sembol ve işaretlerden özenle kaçınılmasını istedi.“Z” sembolü Ukrayna’yı işgal eden Rus askerlerinin tanklarının ve üniformalarının üzerinde görülüyor.Kremlin, “Z” sembolünü sivil yaşamda da halkın ulusal birlik ve yurtseverliğin göstergesi olarak kullanmasını teşvik ediyor.Orta Asya’da Müslümanların çoğunlukta yaşadığı eski Sovyetler Birliği üyesi olan ve Rusya ile ticaret ve güvenlik açısından yakın bağları olan 5 ülke şu ana kadar Ukrayna’yı işgali yüzünden doğrudan Moskova’yı eleştirmedi.Kazakistan ve Kırgızistan’da nüfusun bir bölümü Rus kökenli olmasına rağmen, Moskova’nın Kiev’i işgali konusunda bu ülkelerde halk arasında ciddi görüş ayrılıklarının yaşandığı tahmin ediliyor.Bölgenin en zengin ülkesi olarak bilinen ve nüfusunun önemli bir kısmı Rus olan Kazakistan, bu yıl ekonomik sorunları gerekçe göstererek 9 Mayıs askeri geçit törenlerinin düzenlenmeyeceğini duyurmuştu.