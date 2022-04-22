Samanyolu Haber /Dünya / 'Z' sembolünü kullananlar yargılanabilir /22 Nisan 2022 10:10

'Z' sembolünü kullananlar yargılanabilir

Rusya’nın yakın müttefiklerinden Kırgızistan'da güvenlik birimleri, Moskova’nın Kiev’i işgalini destek anlamına gelen “Z” sembolünü kullananların yargılanabileceği uyarısında bulundu.

SHABER3.COM

Ulusal Güvenlik Komitesi, 2. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanya’sına karşı 1945 yılında kazanılan zaferin geleneksel kutlamaları çerçevesinde yapılacak geçit törenlerinde kullanılacak üniformalarda da “Z” sembolünün kullanılmamasını istedi.

Ulusal yasalara göre, “etnik gruplar arasında nefreti körüklemenin suç sayıldığına” dikkati çeken komite, bu yüzden “Z” sembolü taşınmaması uyarısında bulundu.

Komite, vatandaşlardan 9 Mayıs'ta zaferin anısına düzenlenecek geçit töreninde “Z” sembolü ile ilgili sembol ve işaretlerden özenle kaçınılmasını istedi.

“Z” sembolü Ukrayna’yı işgal eden Rus askerlerinin tanklarının ve üniformalarının üzerinde görülüyor.


Kremlin, “Z” sembolünü sivil yaşamda da halkın ulusal birlik ve yurtseverliğin göstergesi olarak kullanmasını teşvik ediyor.

5 ülke Moskova'yı eleştirmedi

Orta Asya’da Müslümanların çoğunlukta yaşadığı eski Sovyetler Birliği üyesi olan ve Rusya ile ticaret ve güvenlik açısından yakın bağları olan 5 ülke şu ana kadar Ukrayna’yı işgali yüzünden doğrudan Moskova’yı eleştirmedi.

Kazakistan ve Kırgızistan’da nüfusun bir bölümü Rus kökenli olmasına rağmen, Moskova’nın Kiev’i işgali konusunda bu ülkelerde halk arasında ciddi görüş ayrılıklarının yaşandığı tahmin ediliyor.

Bölgenin en zengin ülkesi olarak bilinen ve nüfusunun önemli bir kısmı Rus olan Kazakistan, bu yıl ekonomik sorunları gerekçe göstererek 9 Mayıs askeri geçit törenlerinin düzenlenmeyeceğini duyurmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Z' sembolünü kullananlar yargılanabilir Sonraki Haber >>

Cevheri Güven, Muharrem İnce'nin AKP ile çevirdiği dolapları deşifre etti

Cevheri Güven, Muharrem İnce'nin AKP ile çevirdiği dolapları deşifre etti

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a meydan okudu

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a meydan okudu

Yoksulluk yaşıyorsak çalıyordur

Yoksulluk yaşıyorsak çalıyordur

AKP Türkiye'yi bu hale getirdi!

AKP Türkiye'yi bu hale getirdi!

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken video

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken video

Vanlı imam Suudi Arabistan'da birinci oldu

Vanlı imam Suudi Arabistan'da birinci oldu

Bursa'da gardiyanları taşıyan servis aracına saldırı

Bursa'da gardiyanları taşıyan servis aracına saldırı

Ruslar'dan Nazi taktiği

Ruslar'dan Nazi taktiği

Bursa güne patlama dehşeti ile başladı

Bursa güne patlama dehşeti ile başladı

Akit yazarı Hacı Yakışıklı fena 'uçtu'

Akit yazarı Hacı Yakışıklı fena 'uçtu'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:57:56