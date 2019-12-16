Samanyolu Haber /Gündem / Zabıta, tartıştığı simitçinin tezgahını dağıttı: “Bana artistlik yapma lan; kırdırtma kafanı” /16 Aralık 2019 15:45

Zabıta, tartıştığı simitçinin tezgahını dağıttı: “Bana artistlik yapma lan; kırdırtma kafanı”

Çorum’da çekilen görüntüde zabıta ekipleri, simitçiyle tartıştı.

Zabıta, tartıştığı simitçinin tezgahını dağıttı

 Simitçinin yakasına sarılan zabıta amiri, “Oğlum bana bağırma. Kırdırtma bana kafanı.” diye tehditler savurdu.

Sosyal medyada yayılan görüntüt epki çekti.
 
“BÖYLE YAPARSAN EKMEK YİYEMEZSİN
Görüntüde 25 yıldır simitçilik yaptığını söyleyen seyyar satıcı “10 tane adamın yeri var bana da yer verin. Bana araba yaptırdınız” dedi. Simitçinin bu sözlerine sinirlenen zabıta ekiplerinden bir kişi seyyar satıcının yakasına sarılıp “Oğlum bana bağırma. Kırdırtma bana kafanı. Artistlik yapma. Sen böyle yaparsan ekmek yiyemezsin” ifadelerini kullandı.
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